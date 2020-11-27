ЛАД написав:Igneus Какие Ваши права сегодня нарушены? Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане? Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? P.s. Вам не надоело?
ЛАД, в преамбуле Конвенции заложен принцип верховенства права в его англо-саксонском варианте. При этом сама Конвенция является "живым деревом", и, исходя из англо-саксонского прецедентного права, Евросуд дополняет Конвенцию своими решениями в случаях, когда в ней даже нет соответствующих норм.
Значение принципа верховенства права можно понять в упрощенном варианте, например, из высказывания бывшего народного депутата Украины Руслана Сидоровича, который подчеркнул, что этот принцип является гарантией от абсурда. При этом, согласно практике Евросуда, принцип верховенства права присущ каждой статье Конвенции, несмотря на то, что он заложен прямо лишь в ее преамбуле.
Например, в статье 6 Конвенции заложено право на справедливое судебное разбирательство, но ничего не говорится о праве на исполнение окончательного судебного решения. В частности, постсоветские органы государственной власти, в том числе и суды, наивно полагали, что если решение судом было принято, то роль государства на этом закончилась. Поэтому должностные лица думали, что это решение можно в течение долгого времени игнорировать, так как в статье 6 Конвенции гарантии для его исполнения не заложено, за что и поплатились. Итак, исходя из принципа верховенства права, Евросуд решил, что является иллюзорным (абсурдом) тот факт, что если статья 6 Конвенции гарантирует справедливое судебное разбирательство, но не защищает право на исполнение окончательного судебного решения.
Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.
detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. 20 октября. https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn
По рассказу подруги медсестры: Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели)) Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
Ковидные - это +премия в размере 300%. А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки
Именно так. Прозвучало от неё, что и вовсе 4,5 тыс. у медсестры с 24 годами стажа. Я же поэтому и указал, что ковидные, а не просто медсестры.
Но насколько я понимаю, что держащийся сейчас в медучреждениях персонал (от сестер и до врачей), получающий мизер, в своем большинстве имеют довольно приличный левый доход.
detroytred написав:Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что в 2021 году медики будут получать заработные платы 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. 20 октября. https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... ysyach-grn
По рассказу подруги медсестры: Вчера в областном центре в больнице ковидные медсестры реально получили на руки 21-22 тыс. грн. и обалдели)) Сказать, что довольны, это ничего не сказать. Даже несмотря на адскую работу.
Ковидные - это +премия в размере 300%. А теперь посчитайте их ЗП без ковидных. Выйдет 5.5 тыс грн на руки или чуть выше минималки
смешно тут от гриппа банально нет , от гепатита Б и от пневмокока поискать надо , а вы о ковид
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:И второй аспект проблемы. Все мои партнёры сейчас сидят без работы на карантине выходного дня, торговые точки закрыты. Рынки даже на открытом воздухе закрыты.
И вот прямо сейчас Эпицентр в Одессе. Столпотворение.
вот прямо сейчас что вы там делаете ? "не словом , а делом" что-то ваши слова расходятся с вашими делами. ведете себя как ковид-десидент, а вещаете как ковид-агитатор
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Толку от этого евросуда в данной ситуации. Он что найдёт лекарства от коронавируса, сделает вакцину, увеличит количество койко-мест. Почему права усопших никто не защищает ? Обратитесь с иском о неэффективности действий правительства, которое не способно обеспечить и проконтролировать ими же принятые меры по противодействию эпидемии.
Конвенция 1950 года, которой 4 ноября этого года исполнилось 70 лет, и Евросуд были внедрены для того, чтобы предотвратить возрождение авторитаризма (тоталитаризма) в Европе после ужасов Второй мировой войны, а не эпидемии.
Конвенция гарантирует не все, а только основные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Даже, если бы Конвенцией гарантировались права на лекарства, вакцины и койко-места, в ней и практике Евросуда заложен принцип субсидиарности, который означает, что обеспечение конвенционных прав и свобод является обязанностями государств-участников Конвенции, а Евросуд лишь осуществляет надзор за соблюдением ими этих обязанностей.
При этом, в Конвенции и практике Евросуда заложен критерий лица (ratione personae), который означает, что в Евросуд с жалобой может обратиться только то лицо, в отношении которого были допущены нарушения прав человека и основных свобод.
Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae). Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.
А вот, с другой стороны, после неконституционного введения и продолжения карантина Кабмином, в пользу главы которого Вы ратуете передать полномочия от Президента, не только возникли авторитарные тенденции, но и также осуществляется ограничение моих прав, которое может перерасти в их нарушение. Таким образом, не исключено, что если граница между ограничением и нарушением прав будет пересечена должностными лицами государства, то я вынужден буду напомнить ему об обязательствах по Конвенции, которые оно взяло на себя в 1997 году: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 70475.html
приятно что не один я воспринял этот карантин как ущемление прав и возвращение к тоталитаризму , я об этом заявлял еще 1 апр. 2020 г. https://youtu.be/EDsBoPeMsYo смотреть не обязательно ( я не причесался ) можно только слушать и даже наш конституционный суд меня поддержал ...потом спустя хз сколько времени ...признав незаконным постановление... но кабмин выкатил новое ... А вот теперь жалобы в ЕСПЧ пошли жаль что не от украинских граждан , ну ничего скоро думаю будут иски ...особенно если будут добивать остатки мелкого и среднего бизнеса вторым локдауном
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
pesikot написав:И для antey1969 - это не результат действий Супрун, а нынешней зеленой плесени
Псячий, ты меня этим не удивил. Точно также, как и ЗЕ, а также кабмин со Степановым, сыгравших классику.
Это именно схема "опимизации" медицины от Супрун. Цель была уменьшить расходную часть бюджета, создав больницам такие условия финансирования, чтобы они были вынуждены сами сократить медперсонал и либо закрыться, либо перепрофилироваться в частные. Для этого были заранее выдуманы копеечные тарифы на оказание медпомощи коммунальными клиниками, которые не покрывают даже базовые расходы на лечение. Даже суперфинансируемый Тодуров офигел от выкаченных прайсов от Службы здоровья Зе-команда, смекнув очевидный профит, прилежно продолжила "реформу", и уже предвкушала, куда можно будет распилить средства, срезанные из ранее защищенной статьи расходов. Причем в еще марте, даже на фоне эпидемии, клоуны во главе с Радуцким упорно продолжали выпрыгивать из трусов в предвкушении... уже начались сокращения в одних клиниках, в других медперсонал выдавливали на минималку или на пол-ставки. Но внезапно оказалось, что Ковид - это серьезно и надолго. Летом пропетлять не удалось, а медики побежали из больниц, не желая больше колбаситься за минималку. Все вроде бы пошло по схеме "реформы", но не вовремя то как. Пришлось обещать финансирование, зарплаты(когда нибудь с Нового года) и даже перед выборами добавить скрепя сердце по 2-3.5 тыс грн на рыло медперсонала. По сути, при Супрун накапливалась гниль, а с конца 2019-го года стала спешно покрываться плесенью. Но вопрос из социального вдруг превратился в политический. Зеленую пенку подчистили, гниль из-под нее чутка спустили и наклеили поверх всего этого временный финансовый пластырь с блестками и фенечками. Но как только с Ковидом будет покончено, пластырь немедленно уберут и снова примутся пичкать отечественную медицину гнилостно-зелеными растворами. Для ее же блага, разумеется
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 лис, 2020 19:39, всього редагувалось 2 разів.
#Сплетни Пошли сплетни, что в Украине начнут платить донором плазмы крови, которые уже переболели коронавирусом. Эту плазму можно использовать для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19 Говорят, в частных клиниках уже «хорошо» платят за такую услугу.