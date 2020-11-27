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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2347234823492350

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
35
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:02

  ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)

P.s. Вам не надоело?

Происходит обыкновенное лицемерие. Там, где за соблюдением маскарада кто-то следит, например, в супермаркетах, большинство ходит в маске. В остальных магазинах без масок даже продавцы.

То же самое касается ресторанов на выходных. Закрылись те, у кого крыши нет, остальные все работают.

Если люди на выходных рассредоточатся не в 10 ресторанов, а все соберутся толпой в 4х работающих, поможет это сдержать эпидемию?

Так что, права действительно не нарушены, а то, что происходит - обыкновенное ЛИЦЕМЕРИЕ.

В маршрутках следить некому, у большинства маски максимум на подбородке, а вот, в супермаркете, все типа соблюдают маскарад
safonovstanislav
 
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