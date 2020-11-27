Происходит обыкновенное лицемерие. Там, где за соблюдением маскарада кто-то следит, например, в супермаркетах, большинство ходит в маске. В остальных магазинах без масок даже продавцы.
То же самое касается ресторанов на выходных. Закрылись те, у кого крыши нет, остальные все работают.
Если люди на выходных рассредоточатся не в 10 ресторанов, а все соберутся толпой в 4х работающих, поможет это сдержать эпидемию?
Так что, права действительно не нарушены, а то, что происходит - обыкновенное ЛИЦЕМЕРИЕ.
В маршрутках следить некому, у большинства маски максимум на подбородке, а вот, в супермаркете, все типа соблюдают маскарад