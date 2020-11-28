freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
используют древнюю практику
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
freeze, Китай не участвовал в колониальных захватах и не был зачинателем двух мировых войн за передел мира. Источник вышеуказанных бедствий находился в Европе, при этом, преимущественно в странах с континентальной (романо-германской) системой права. Чтобы предотвратить возникновение нечто подобного в очередной раз и была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, учрежден Евросуд, который осуществляет правосудие в системе англо-саксонского права, и организован Европейский союз. Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.