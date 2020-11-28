freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
используют древнюю практику
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
freeze, Китай не участвовал в колониальных захватах и не был зачинателем двух мировых войн за передел мира. Источник вышеуказанных бедствий находился в Европе, при этом, преимущественно в странах с континентальной (романо-германской) системой права. Чтобы предотвратить возникновение нечто подобного в очередной раз и была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, учрежден Евросуд, который осуществляет правосудие в системе англо-саксонского права, и организован Европейский союз. Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай
Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами. Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами. Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
Мова йде про методи подолання епідемії, які в Китаї та в Австралії застосовувати можна, але в Європі, особливо в країнах з романо-германською системою права, яка схильна до авторитаризму, небажано. До речі, на конференціях з питань безпекі за участю Центра Маршалла з міста Гарміш-Партенкірхен американці та англійці чудово пояснювали цю різницю.
Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай
Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами. Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
У них сейчас лето. Летом во всём мире был спад эпидемии.