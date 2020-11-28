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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2347234823492350

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:02

  ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)

P.s. Вам не надоело?

Происходит обыкновенное лицемерие. Там, где за соблюдением маскарада кто-то следит, например, в супермаркетах, большинство ходит в маске. В остальных магазинах без масок даже продавцы.

То же самое касается ресторанов на выходных. Закрылись те, у кого крыши нет, остальные все работают.

Если люди на выходных рассредоточатся не в 10 ресторанов, а все соберутся толпой в 4х работающих, поможет это сдержать эпидемию?

Так что, права действительно не нарушены, а то, что происходит - обыкновенное ЛИЦЕМЕРИЕ.

В маршрутках следить некому, у большинства маски максимум на подбородке, а вот, в супермаркете, все типа соблюдают маскарад
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)

P.s. Вам не надоело?

Происходит обыкновенное лицемерие. Там, где за соблюдением маскарада кто-то следит, например, в супермаркетах, большинство ходит в маске. В остальных магазинах без масок даже продавцы.

То же самое касается ресторанов на выходных. Закрылись те, у кого крыши нет, остальные все работают.

Если люди на выходных рассредоточатся не в 10 ресторанов, а все соберутся толпой в 4х работающих, поможет это сдержать эпидемию?

Так что, права действительно не нарушены, а то, что происходит - обыкновенное ЛИЦЕМЕРИЕ.

В маршрутках следить некому, у большинства маски максимум на подбородке, а вот, в супермаркете, все типа соблюдают маскарад


В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
используют древнюю практику
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Всего двадцать свободных мест для госпитализации больных коронавирусной инфекцией осталось в больницах Одессы по состоянию на вечер субботы.

Об этом сообщили в мэрии города.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:59

  freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.

freeze, Китай не участвовал в колониальных захватах и не был зачинателем двух мировых войн за передел мира.
Источник вышеуказанных бедствий находился в Европе, при этом, преимущественно в странах с континентальной (романо-германской) системой права.
Чтобы предотвратить возникновение нечто подобного в очередной раз и была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, учрежден Евросуд, который осуществляет правосудие в системе англо-саксонского права, и организован Европейский союз.
Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай

Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами.
Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:36

  lapay написав:Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами.
Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.

Мова йде про методи подолання епідемії, які в Китаї та в Австралії застосовувати можна, але в Європі, особливо в країнах з романо-германською системою права, яка схильна до авторитаризму, небажано.
До речі, на конференціях з питань безпекі за участю Центра Маршалла з міста Гарміш-Партенкірхен американці та англійці чудово пояснювали цю різницю.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:41

  freeze написав:Всего двадцать свободных мест для госпитализации больных коронавирусной инфекцией осталось в больницах Одессы по состоянию на вечер субботы.

Об этом сообщили в мэрии города.

Просто они не смотрят бодрые отчеты Степанова и не знают, что у них еще есть в резерве 100500 свободных коек с кислородом
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:52

  lapay написав:
  Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай

Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами.
Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.

У них сейчас лето.
Летом во всём мире был спад эпидемии.
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