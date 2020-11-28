Додано: Нед 29 лис, 2020 00:35

ЛАД написав: "Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку. "Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

всеобщего мира

презрение к правам человека

варварским актам

властью ЗАКОНА

к восстанию против тирании и угнетения

между народами

ЛАД,, - это не мое новое, а забытое или непознанное Вами старое, а именно цитата из преамбулы, принятой после окончания Второй мировой войны ГА ООН 10 декабря 1948 года в Париже:Я думаю, что следует уважать наследие тех, кому почти на столетие удалось приостановить мировое кровопролитие."...ПРЕАМБУЛАПринимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой; ипринимая во внимание, что, и что; ипринимая во внимание, что необходимо, чтобы; ипринимая во внимание, что; ипринимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; ипринимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; ипринимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,Генеральная Ассамблея,провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией".