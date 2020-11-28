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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2347234823492350

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:59

  freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.

freeze, Китай не участвовал в колониальных захватах и не был зачинателем двух мировых войн за передел мира.
Источник вышеуказанных бедствий находился в Европе, при этом, преимущественно в странах с континентальной (романо-германской) системой права.
Чтобы предотвратить возникновение нечто подобного в очередной раз и была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, учрежден Евросуд, который осуществляет правосудие в системе англо-саксонского права, и организован Европейский союз.
Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай

Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами.
Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:36

  lapay написав:Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами.
Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.

Мова йде про методи подолання епідемії, які в Китаї та в Австралії застосовувати можна, але в Європі, особливо в країнах з романо-германською системою права, яка схильна до авторитаризму, небажано.
До речі, на конференціях з питань безпекі за участю Центра Маршалла з міста Гарміш-Партенкірхен американці та англійці чудово пояснювали цю різницю.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:41

  freeze написав:Всего двадцать свободных мест для госпитализации больных коронавирусной инфекцией осталось в больницах Одессы по состоянию на вечер субботы.

Об этом сообщили в мэрии города.

Просто они не смотрят бодрые отчеты Степанова и не знают, что у них еще есть в резерве 100500 свободных коек с кислородом
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:52

  lapay написав:
  Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай

Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами.
Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.

У них сейчас лето.
Летом во всём мире был спад эпидемии.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:49

  Igneus написав:.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 00:35

  ЛАД написав:"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

ЛАД, презрение к правам человека, как причина войн, - это не мое новое, а забытое или непознанное Вами старое, а именно цитата из преамбулы Всеобщей декларации прав человека, принятой после окончания Второй мировой войны ГА ООН 10 декабря 1948 года в Париже:
https://www.un.org/ru/universal-declara ... index.html

Я думаю, что следует уважать наследие тех, кому почти на столетие удалось приостановить мировое кровопролитие.

"...
ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и
принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и
принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью ЗАКОНА в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и
принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и
принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,
Генеральная Ассамблея,
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией".
Igneus
 
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Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поляков достало: "rzad ma obywatela w dupie"
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