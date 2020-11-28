freeze написав:В Китае нет лицемеров и нет коронавируса, нет локдаунов.
freeze, Китай не участвовал в колониальных захватах и не был зачинателем двух мировых войн за передел мира. Источник вышеуказанных бедствий находился в Европе, при этом, преимущественно в странах с континентальной (романо-германской) системой права. Чтобы предотвратить возникновение нечто подобного в очередной раз и была принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, учрежден Евросуд, который осуществляет правосудие в системе англо-саксонского права, и организован Европейский союз. Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай
Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами. Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами. Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
Мова йде про методи подолання епідемії, які в Китаї та в Австралії застосовувати можна, але в Європі, особливо в країнах з романо-германською системою права, яка схильна до авторитаризму, небажано. До речі, на конференціях з питань безпекі за участю Центра Маршалла з міста Гарміш-Партенкірхен американці та англійці чудово пояснювали цю різницю.
Igneus написав:Таким образом, Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай
Крім Китая є ще Австралія з європейським англо-санксонським правом, яка успішно подолала епідемію карантинними заходами. Не треба натягувати сову на глобус і виправдовувати похеризм якоюсь вищою метою. В Європі навіть слухняні нації не змогли подолати епідемію через сусідів похеристів, в тому числі і українців.
У них сейчас лето. Летом во всём мире был спад эпидемии.
ЛАД написав:"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
ЛАД, презрение к правам человека, как причина войн, - это не мое новое, а забытое или непознанное Вами старое, а именно цитата из преамбулы Всеобщей декларации прав человека, принятой после окончания Второй мировой войны ГА ООН 10 декабря 1948 года в Париже: https://www.un.org/ru/universal-declara ... index.html
Я думаю, что следует уважать наследие тех, кому почти на столетие удалось приостановить мировое кровопролитие.
"... ПРЕАМБУЛА Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью ЗАКОНА в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства, Генеральная Ассамблея, провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией".