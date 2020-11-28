Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2348234923502351 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 01:54 ЛАД написав: Igneus написав: .....

... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека , это нечто другое, чем Китай. ........ Европа, где мы живем и по которой дважды, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!

"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

Как много нового можно узнать на форуме!"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

а этот как его ....антисемитизм ? а этот как его ....антисемитизм ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3055 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6035 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09 Igneus написав: ЛАД написав: Igneus

Какие Ваши права сегодня нарушены?

Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?

Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?

P.s. Вам не надоело? Какие Ваши права сегодня нарушены?Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?P.s. Вам не надоело?

......

Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится. ......Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.

И тут же:

Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).

Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.

viewtopic.php?p=5109210&sid=972cbd47bf3a0134a0ae4f0edf241671#p5109210.

А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день? И тут же:А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17833 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 02:13 yama написав: ЛАД написав: Igneus написав: .....

... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека , это нечто другое, чем Китай. ........ Европа, где мы живем и по которой дважды, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!

"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

Как много нового можно узнать на форуме!"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

а этот как его ....антисемитизм ? а этот как его ....антисемитизм ?

Это что, тоже причина мировых войн?

Первой или второй? Или, может, третьей? Это что, тожемировых войн?Первой или второй? Или, может, третьей? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17833 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2348234923502351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7294 1683829

tobias Суб 28 лис, 2020 19:07