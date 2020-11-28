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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:54
ЛАД написав: Igneus написав:
.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека
, это нечто другое, чем Китай.
Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
а этот как его ....антисемитизм ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09
Igneus написав: ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?
P.s. Вам не надоело?
......
Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.
И тут же:
viewtopic.php?p=5109210&sid=972cbd47bf3a0134a0ae4f0edf241671#p5109210
Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).
Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.
.
А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:13
yama написав: ЛАД написав: Igneus написав:
.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека
, это нечто другое, чем Китай.
Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
а этот как его ....антисемитизм ?
Это что, тоже причина
мировых войн?
Первой или второй? Или, может, третьей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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