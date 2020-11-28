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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2348234923502351

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 01:54

  ЛАД написав:
  Igneus написав:.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:

а этот как его ....антисемитизм ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)
P.s. Вам не надоело?

......
Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.

И тут же:
Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).
Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.

viewtopic.php?p=5109210&sid=972cbd47bf3a0134a0ae4f0edf241671#p5109210.
А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:13

  yama написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:

а этот как его ....антисемитизм ?

Это что, тоже причина мировых войн? :shock:
Первой или второй? Или, может, третьей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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