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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2348234923502351

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 01:54

  ЛАД написав:
  Igneus написав:.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:

а этот как его ....антисемитизм ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Igneus
Какие Ваши права сегодня нарушены?
Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?
Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны? :)
P.s. Вам не надоело?

......
Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.

И тут же:
Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).
Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.

viewtopic.php?p=5109210&sid=972cbd47bf3a0134a0ae4f0edf241671#p5109210.
А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:13

  yama написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:

а этот как его ....антисемитизм ?

Это что, тоже причина мировых войн? :shock:
Первой или второй? Или, может, третьей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 03:36

  ЛАД написав:принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества

Вы сами выделили эти слова.
Здесь не говорится, что это привело (или приводит) к войне. "Варварские акты" и война несколько разные вещи. Жаль, что Вы даже этого не понимаете.

Склонность везде и во всём усматривать причиной "романо-германскую систему права" приводит порой к смешным результатам.

Мне жаль Украину, поскольку, похоже, что хотя с 1991 года прошло уже 29 лет, но ей еще долго придется изживать тоталитарное наследие.

Итак, Всеобщая декларация прав человека появилась как реакция на ужасающие события второй мировой войны, и поэтому в ее преамбуле говорится о том, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества», и подчеркивается, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира».
Наконец, мир, разоружение, развитие и права человека являются взаимосвязанными проблемами.

Извините ЛАД, но об этом идет речь в Главе III "Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы" на сайте ООН с интригующей картинкой на главной странице:
https://www.un.org/
https://www.un.org/ru/rights/abc/ch3_2.shtml

Кроме того, согласно преамбулы уже Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в ней были имплементированы определенные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

При этом "... Украина подписала Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, которая родилась вследствие зверств Второй мировой войны, чтобы эти ужасные события не повторились вновь... Исследователи Конвенции утверждают, что ее родители видели документ исключительно как межгосударственный пакт против тоталитаризма, а не реальную систему, как она работает сегодня.".
Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская:
https://ccl.org.ua/ru/position/sumerky- ... jskyj-sud/

Одновременно, "... Европейский Суд по правам человека <…> это больше,
чем просто ещё одно европейское учреждение, это – символ. Он гармонизирует закон и справедливость и пытается защитить – беспристрастно и объективно
в пределах человеческих возможностей – основные права, демократию и верховенство права, чтобы гарантировать длительную международную
стабильность, мир и процветание".
Председатель ЕСПЧ (1998-2007 годы) Люциус Вильдхабер:
https://www.echr.coe.int/Documents/Anni ... 13_RUS.pdf

ЛАД, если Вы хотите подискутировать с судьями Евросуда по вопросу доктринальных положений указанных выше Конвенций, то я могу подсказать, что нынешний его глава Роберт Спано любит публиковаться в издании Оксфордского университета!

Что касается системы континентального (романо-германского) права, то о том, как страны с этой системой права скатились к тоталитаризму, мог узнать даже еще советский читатель из труда Фридриха Августа Хайека "Дорога к рабству", перевод которого был опубликован в № 8 журнала "Новый мир" за 1991 год, то есть как раз во время ГКЧП.

Кстати, Вы разве еще не сталкивались с загадочным принципом внутреннего убеждения судьи, согласно которому он оценивает доказательства и который присущ системе континентального (романо-германского) права? Если нет, то желаю Вам и дальше обходить стороной суды.

Наконец, по-моему, это budivelnik подметил, что из христиан наибольшего успеха в своем развитии достигли протестанты, за ними следуют католики, а замыкают православные.
От себя лишь добавлю, что это произошло, скорее всего, потому что протестанты боролись за свои права и свободы с монархами и католической церковью, а наши православные князья ползком выпрашивали ярлыки на правление у монголо-татарских ханов, а потом принуждали к покорности перед их игом еще и весь народ.

А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:50

  freeze написав:Опять наблюдаемый новый антирекорд у нас новым случаям + 16294.

Но видны и маленькие положительные моменты.

Во-первых, если смотреть только данные за определённые дни, так как у нас как и во всём мире явно наблюдаются особенности и пики, которые соотносятся со днями недели.

То прирост зараженных за сутки в относительных цифрах несколько уменьшается.
28.11 к 21.11 + 11.8 %
21.11 к 14.11 + 16.4 %
14.11 к 7.11 + 16.5 %
7.11 к 31.10 + 22.7 %

Не говоря уже о том, что количество умерших за вчера - 184 человека, это минимальная цифра для всех четырех пятниц ноября.

Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру.
После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет.

я ж писал - спад начнётся с 12 декабря...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:20

  edvardd написав:я ж писал - спад начнётся с 12 декабря...

Почему с 12? Типа вакцинировать начнут с этой даты массово или что?
montagvide
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.
Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди.
freeze
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