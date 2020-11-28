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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2348234923502351 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 01:54 ЛАД написав: Igneus написав: .....

... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека , это нечто другое, чем Китай. ........ Европа, где мы живем и по которой дважды, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!

"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

Как много нового можно узнать на форуме!"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

а этот как его ....антисемитизм ? а этот как его ....антисемитизм ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3055 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6030 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09 Igneus написав: ЛАД написав: Igneus

Какие Ваши права сегодня нарушены?

Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?

Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?

P.s. Вам не надоело? Какие Ваши права сегодня нарушены?Ходить без маски в магазине?Сидеть в суб/воскр в ресторане?Такие права в какой-нибудь Конвенции указаны?P.s. Вам не надоело?

......

Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится. ......Таким образом, право на посещение не только ресторана, но и еще кое-чего, заложено в более общем праве на уважение государством частной жизни каждого, что заложено в статье 8 Конвенции. При этом в статье 2 Протокола № 4 к Конвенции прямо заложено право каждого на свободу передвижения по территории государства, на которой он законно находится.

И тут же:

Наконец, с одной стороны, я не вижу нарушения моих прав с точки зрения лекарств, вакцин и койко-мест, поскольку у меня отрицательный тест IFA, и поэтому я не подпадаю под действие критерия лица (ratione personae).

Таким образом, если Вы считаете, что бездеятельностью государства нарушены именно Ваши права, то субъектом обжалования в Евросуде можете быть лишь Вы.

viewtopic.php?p=5109210&sid=972cbd47bf3a0134a0ae4f0edf241671#p5109210.

А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день? И тут же:А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 17833 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 02:13 yama написав: ЛАД написав: Igneus написав: .....

... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека , это нечто другое, чем Китай. ........ Европа, где мы живем и по которой дважды, это нечто другое, чем Китай.

Как много нового можно узнать на форуме!

"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

Как много нового можно узнать на форуме!"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

а этот как его ....антисемитизм ? а этот как его ....антисемитизм ?

Это что, тоже причина мировых войн?

Первой или второй? Или, может, третьей? Это что, тожемировых войн?Первой или второй? Или, может, третьей? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17833 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4312 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 03:36 ЛАД написав: принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества



Вы сами выделили эти слова.

Здесь не говорится, что это привело (или приводит) к войне. "Варварские акты" и война несколько разные вещи. Жаль, что Вы даже этого не понимаете.



Склонность везде и во всём усматривать причиной "романо-германскую систему права" приводит порой к смешным результатам. принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечестваВы сами выделили эти слова.Здесь не говорится, что это привело (или приводит) к войне. "Варварские акты" и война несколько разные вещи. Жаль, что Вы даже этого не понимаете.Склонность везде и во всём усматривать причиной "романо-германскую систему права" приводит порой к смешным результатам.

Мне жаль Украину, поскольку, похоже, что хотя с 1991 года прошло уже 29 лет, но ей еще долго придется изживать тоталитарное наследие.



Итак, Всеобщая декларация прав человека появилась как реакция на ужасающие события второй мировой войны, и поэтому в ее преамбуле говорится о том, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества», и подчеркивается, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира ».

Наконец, мир, разоружение, развитие и права человека являются взаимосвязанными проблемами .



Извините ЛАД, но об этом идет речь в Главе III "Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы" на сайте ООН с интригующей картинкой на главной странице:

https://www.un.org/

https://www.un.org/ru/rights/abc/ch3_2.shtml



Кроме того, согласно преамбулы уже Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в ней были имплементированы определенные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года.



При этом "... Украина подписала Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, которая родилась вследствие зверств Второй мировой войны , чтобы эти ужасные события не повторились вновь ... Исследователи Конвенции утверждают, что ее родители видели документ исключительно как межгосударственный пакт против тоталитаризма , а не реальную систему, как она работает сегодня.".

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская:

https://ccl.org.ua/ru/position/sumerky- ... jskyj-sud/



Одновременно, "... Европейский Суд по правам человека <…> это больше,

чем просто ещё одно европейское учреждение, это – символ. Он гармонизирует закон и справедливость и пытается защитить – беспристрастно и объективно

в пределах человеческих возможностей – основные права, демократию и верховенство права, чтобы гарантировать длительную международную

стабильность, мир и процветание".

Председатель ЕСПЧ (1998-2007 годы) Люциус Вильдхабер:

https://www.echr.coe.int/Documents/Anni ... 13_RUS.pdf



ЛАД, если Вы хотите подискутировать с судьями Евросуда по вопросу доктринальных положений указанных выше Конвенций, то я могу подсказать, что нынешний его глава Роберт Спано любит публиковаться в издании Оксфордского университета!



Что касается системы континентального (романо-германского) права, то о том, как страны с этой системой права скатились к тоталитаризму, мог узнать даже еще советский читатель из труда Фридриха Августа Хайека "Дорога к рабству", перевод которого был опубликован в № 8 журнала "Новый мир" за 1991 год, то есть как раз во время ГКЧП.



Кстати, Вы разве еще не сталкивались с загадочным принципом внутреннего убеждения судьи, согласно которому он оценивает доказательства и который присущ системе континентального (романо-германского) права? Если нет, то желаю Вам и дальше обходить стороной суды.



Наконец, по-моему, это budivelnik подметил, что из христиан наибольшего успеха в своем развитии достигли протестанты, за ними следуют католики, а замыкают православные.

От себя лишь добавлю, что это произошло, скорее всего, потому что протестанты боролись за свои права и свободы с монархами и католической церковью, а наши православные князья ползком выпрашивали ярлыки на правление у монголо-татарских ханов, а потом принуждали к покорности перед их игом еще и весь народ.



А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными. Мне жаль Украину, поскольку, похоже, что хотя с 1991 года прошло уже 29 лет, но ей еще долго придется изживать тоталитарное наследие.Итак,появилась как реакция на, и поэтому в ее преамбуле говорится о том, что, и подчеркивается, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, иявляется основой».Наконец,Извините ЛАД, но об этом идет речь в Главе IIIна сайте ООН с интригующей картинкой на главной странице:Кроме того, согласно преамбулы уже Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в ней были имплементированы определенные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года.При этом "... Украина подписала Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, которая... Исследователи Конвенции утверждают, что, а не реальную систему, как она работает сегодня.".Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская:Одновременно, "... Европейский Суд по правам человека <…> это больше,чем просто ещё одно европейское учреждение, это – символ. Он гармонизирует закон и справедливость и пытается защитить – беспристрастно и объективнов пределах человеческих возможностей – основные права, демократию и верховенство права, чтобы".Председатель ЕСПЧ (1998-2007 годы)ЛАД, если Вы хотите подискутировать спо вопросу доктринальных положений указанных выше Конвенций, то я могу подсказать, что нынешний его главалюбит публиковаться в издании Оксфордского университета!Что касается системы, то о том, как страны с этой системой права скатились к тоталитаризму, мог узнать даже еще советский читатель из труда Фридриха Августа Хайека, перевод которого был опубликован в № 8 журнала "Новый мир" за 1991 год, то есть как раз во время ГКЧП.Кстати, Вы разве еще не сталкивались с загадочным, согласно которому он оценивает доказательства и который присущ системе континентального (романо-германского) права? Если нет, то желаю Вам и дальше обходить стороной суды.Наконец, по-моему, этоподметил, что изнаибольшего успеха в своем развитии достигли, за ними следуют, а замыкаютОт себя лишь добавлю, что это произошло, скорее всего, потому что протестанты боролись за свои права и свободы с монархами и католической церковью, а наши православные князья ползком выпрашивали ярлыки на правление у монголо-татарских ханов, а потом принуждали к покорности перед их игом еще и весь народ.А теперь получилось так, чтозападного мира у нас большинство уважает, а вот их, прежде всего, отношение к, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными. Igneus Повідомлень: 830 З нами з: 29.08.18 Подякував: 345 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 08:50 freeze написав: Опять наблюдаемый новый антирекорд у нас новым случаям + 16294.



Но видны и маленькие положительные моменты.



Во-первых, если смотреть только данные за определённые дни, так как у нас как и во всём мире явно наблюдаются особенности и пики, которые соотносятся со днями недели.



То прирост зараженных за сутки в относительных цифрах несколько уменьшается.

28.11 к 21.11 + 11.8 %

21.11 к 14.11 + 16.4 %

14.11 к 7.11 + 16.5 %

7.11 к 31.10 + 22.7 %



Не говоря уже о том, что количество умерших за вчера - 184 человека, это минимальная цифра для всех четырех пятниц ноября.



Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру.

После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет. Опять наблюдаемый новый антирекорд у нас новым случаям + 16294.Но видны и маленькие положительные моменты.Во-первых, если смотреть только данные за определённые дни, так как у нас как и во всём мире явно наблюдаются особенности и пики, которые соотносятся со днями недели.То прирост зараженных за сутки в относительных цифрах несколько уменьшается.28.11 к 21.11 + 11.8 %21.11 к 14.11 + 16.4 %14.11 к 7.11 + 16.5 %7.11 к 31.10 + 22.7 %Не говоря уже о том, что количество умерших за вчера - 184 человека, это минимальная цифра для всех четырех пятниц ноября.Та же самая тенденция наблюдается и в целом по миру.После относительно резкого скачка с + 300 000 случаев в день до уровней в + 600 000 случаев в день, наблюдается резкое сокращение темпов прироста, даже можно сказать стабилизация на новом уровне, но особого роста уже нет.

я ж писал - спад начнётся с 12 декабря... я ж писал - спад начнётся с 12 декабря... edvardd

Повідомлень: 6416 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 09:20 edvardd написав: я ж писал - спад начнётся с 12 декабря... я ж писал - спад начнётся с 12 декабря...

Почему с 12? Типа вакцинировать начнут с этой даты массово или что? Почему с 12? Типа вакцинировать начнут с этой даты массово или что? montagvide

Повідомлень: 45 З нами з: 14.12.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 10:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.

Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди. freeze 4 Повідомлень: 19315 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4609 раз. Подякували: 7346 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 10:46 freeze написав: Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.

Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди. Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди.

как говорят в народе : обещанной вакцины три года ждут как говорят в народе : обещанной вакцины три года ждут Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Повідомлень: 4841 З нами з: 03.12.14 Подякував: 714 раз. Подякували: 873 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 11:04 В целом мире в коронавирусной ситуации действительно наблюдается стабилизация.

Например, вчера такой показатель - как 7-дневная средняя - соотносительно новых случаев, двигающийся в виде графика устойчиво и непрерывно вверх, начиная с начала сентября, впервые чуть, совсем немного, но показал уменьшение новых случаев в мире.

Аналогично повёл себя этот показатель(7-дневная средняя) и относительно ежедневной смертности в мире, и тут совсем немного, но цифры впервые пошли на небольшое уменьшение начиная с 10 октября, после периода беспрерывного роста.



Но Украина, наоборот, по вчерашним отчётам (за пятницу + 16294) впервые вошла в ТОП-7 стран мира по новым случаям, прямо аналогия с большой Семёркой, которая ( в смысле коронавирусная Семёрка) сформировала 58 % всех новых случаев в мире.

То есть в большинстве стран мира коронавирусная ситуация поспокойнее.



Кстати в 12 странах мира по формальным цифрам - количество тестов на плотность населения - протестировано за время эпидемии уже всё население, в 4-х странах(правда маленьких) протестировано всё население по второму кругу.

Украина по этому показателю занимает "почётное" 104 место, далеко отстав от соседей, например, Румыния - 65 место, Турция - 63 место, Беларусь - 38 место(Бацька в коронавирус якобы не верует, а тестируют массово), РФ - 20 место в мире. freeze 4 Повідомлень: 19315 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4609 раз. Подякували: 7346 раз. Профіль 4 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 11:55 Если сравнивать воскресные данные по новым случаям в Украине в ноябре, то наблюдается уменьшение темпов прироста новых случаев. Тоже самое наблюдается и при сравнении других дней недели.

По воскресным отчётам:

29.11 + 12978 + 7.4 %

22.11 + 12078 + 13.1 %

15.11 + 10681 + 13.7 %

8.11 + 9397 + 18.1 %

1.11 + 7959



Пока выглядит так, что вершина уже где-то недалеко. freeze 4 Повідомлень: 19315 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4609 раз. Подякували: 7346 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2348234923502351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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tobias Суб 28 лис, 2020 19:07