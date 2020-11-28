ЛАД написав:
Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
а этот как его ....антисемитизм ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:54
а этот как его ....антисемитизм ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:09
И тут же:
viewtopic.php?p=5109210&sid=972cbd47bf3a0134a0ae4f0edf241671#p5109210.
А как же Ваше право на свободу передвижения и посещение ресторана в выходной день?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 лис, 2020 02:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:13
Это что, тоже причина мировых войн?
Первой или второй? Или, может, третьей?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Нед 29 лис, 2020 03:36
Мне жаль Украину, поскольку, похоже, что хотя с 1991 года прошло уже 29 лет, но ей еще долго придется изживать тоталитарное наследие.
Итак, Всеобщая декларация прав человека появилась как реакция на ужасающие события второй мировой войны, и поэтому в ее преамбуле говорится о том, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества», и подчеркивается, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира».
Наконец, мир, разоружение, развитие и права человека являются взаимосвязанными проблемами.
Извините ЛАД, но об этом идет речь в Главе III "Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы" на сайте ООН с интригующей картинкой на главной странице:
Кроме того, согласно преамбулы уже Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в ней были имплементированы определенные права из Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
При этом "... Украина подписала Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, которая родилась вследствие зверств Второй мировой войны, чтобы эти ужасные события не повторились вновь... Исследователи Конвенции утверждают, что ее родители видели документ исключительно как межгосударственный пакт против тоталитаризма, а не реальную систему, как она работает сегодня.".
Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская:
Одновременно, "... Европейский Суд по правам человека <…> это больше,
чем просто ещё одно европейское учреждение, это – символ. Он гармонизирует закон и справедливость и пытается защитить – беспристрастно и объективно
в пределах человеческих возможностей – основные права, демократию и верховенство права, чтобы гарантировать длительную международную
стабильность, мир и процветание".
Председатель ЕСПЧ (1998-2007 годы) Люциус Вильдхабер:
ЛАД, если Вы хотите подискутировать с судьями Евросуда по вопросу доктринальных положений указанных выше Конвенций, то я могу подсказать, что нынешний его глава Роберт Спано любит публиковаться в издании Оксфордского университета!
Что касается системы континентального (романо-германского) права, то о том, как страны с этой системой права скатились к тоталитаризму, мог узнать даже еще советский читатель из труда Фридриха Августа Хайека "Дорога к рабству", перевод которого был опубликован в № 8 журнала "Новый мир" за 1991 год, то есть как раз во время ГКЧП.
Кстати, Вы разве еще не сталкивались с загадочным принципом внутреннего убеждения судьи, согласно которому он оценивает доказательства и который присущ системе континентального (романо-германского) права? Если нет, то желаю Вам и дальше обходить стороной суды.
Наконец, по-моему, это budivelnik подметил, что из христиан наибольшего успеха в своем развитии достигли протестанты, за ними следуют католики, а замыкают православные.
От себя лишь добавлю, что это произошло, скорее всего, потому что протестанты боролись за свои права и свободы с монархами и католической церковью, а наши православные князья ползком выпрашивали ярлыки на правление у монголо-татарских ханов, а потом принуждали к покорности перед их игом еще и весь народ.
А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:50
я ж писал - спад начнётся с 12 декабря...
Додано: Нед 29 лис, 2020 09:20
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.
Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди.
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:46
как говорят в народе : обещанной вакцины три года ждут
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:04
В целом мире в коронавирусной ситуации действительно наблюдается стабилизация.
Например, вчера такой показатель - как 7-дневная средняя - соотносительно новых случаев, двигающийся в виде графика устойчиво и непрерывно вверх, начиная с начала сентября, впервые чуть, совсем немного, но показал уменьшение новых случаев в мире.
Аналогично повёл себя этот показатель(7-дневная средняя) и относительно ежедневной смертности в мире, и тут совсем немного, но цифры впервые пошли на небольшое уменьшение начиная с 10 октября, после периода беспрерывного роста.
Но Украина, наоборот, по вчерашним отчётам (за пятницу + 16294) впервые вошла в ТОП-7 стран мира по новым случаям, прямо аналогия с большой Семёркой, которая ( в смысле коронавирусная Семёрка) сформировала 58 % всех новых случаев в мире.
То есть в большинстве стран мира коронавирусная ситуация поспокойнее.
Кстати в 12 странах мира по формальным цифрам - количество тестов на плотность населения - протестировано за время эпидемии уже всё население, в 4-х странах(правда маленьких) протестировано всё население по второму кругу.
Украина по этому показателю занимает "почётное" 104 место, далеко отстав от соседей, например, Румыния - 65 место, Турция - 63 место, Беларусь - 38 место(Бацька в коронавирус якобы не верует, а тестируют массово), РФ - 20 место в мире.
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:55
Если сравнивать воскресные данные по новым случаям в Украине в ноябре, то наблюдается уменьшение темпов прироста новых случаев. Тоже самое наблюдается и при сравнении других дней недели.
По воскресным отчётам:
29.11 + 12978 + 7.4 %
22.11 + 12078 + 13.1 %
15.11 + 10681 + 13.7 %
8.11 + 9397 + 18.1 %
1.11 + 7959
Пока выглядит так, что вершина уже где-то недалеко.
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