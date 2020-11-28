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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:47
montagvide написав: edvardd написав:
я ж писал - спад начнётся с 12 декабря...
Почему с 12? Типа вакцинировать начнут с этой даты массово или что?
астрологи просчитали, если у кого то есть другие источники - давайте, если нет - нефиг свистеть, а пока маемо, те що маемо...по косвенным данным, похоже на правду...
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edvardd
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