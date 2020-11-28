Додано: Нед 29 лис, 2020 14:10

Igneus написав: А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными. А теперь получилось так, чтозападного мира у нас большинство уважает, а вот их, прежде всего, отношение к, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.

Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить.