астрологи просчитали, если у кого то есть другие источники - давайте, если нет - нефиг свистеть, а пока маемо, те що маемо...по косвенным данным, похоже на правду...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:47
астрологи просчитали, если у кого то есть другие источники - давайте, если нет - нефиг свистеть, а пока маемо, те що маемо...по косвенным данным, похоже на правду...
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.
Не так страшен ковид,как его малюют
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:53
Дбл блд, а чё не "гибридный"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54
Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 29 лис, 2020 14:10
Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить.
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