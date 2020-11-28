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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:47

  montagvide написав:
  edvardd написав:я ж писал - спад начнётся с 12 декабря...

Почему с 12? Типа вакцинировать начнут с этой даты массово или что?

астрологи просчитали, если у кого то есть другие источники - давайте, если нет - нефиг свистеть, а пока маемо, те що маемо...по косвенным данным, похоже на правду...
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:астрологи просчитали
со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.
Не так страшен ковид,как его малюют :D
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:53

Дбл блд, а чё не "гибридный"?

Давид Арахамия решил порассуждать о новом виде карантина - «интеллектуальном локдауне».

Что это такое, правда, из его слов не совсем ясно.

Единственное, по намекам можно понять, что транспорт останавливать не будут. Или будут, если введут перед новогодними праздниками.

В общем, интеллектуальная схема не для слабых умов.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54

  Вкладчик1234 написав:Дбл блд, а чё не "гибридный"?

Давид Арахамия решил порассуждать о новом виде карантина - «интеллектуальном локдауне».

Что это такое, правда, из его слов не совсем ясно.

Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:10

  Igneus написав:А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.


Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить. 8)
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