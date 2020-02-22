RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2349235023512352

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54

  Вкладчик1234 написав:Дбл блд, а чё не "гибридный"?

Давид Арахамия решил порассуждать о новом виде карантина - «интеллектуальном локдауне».

Что это такое, правда, из его слов не совсем ясно.

Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4845
З нами з: 03.12.14
Подякував: 714 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:10

  Igneus написав:А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.


Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8941
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4109 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:45

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:астрологи просчитали
со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.

Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД))
станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ? :D
montagvide
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 14.12.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:50

  montagvide написав:
  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:астрологи просчитали
со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.

Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД))
станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ? :D

не второй,а третья и четвертая волны))
Бойся китайцев, дары приносящих! :D
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4845
З нами з: 03.12.14
Подякував: 714 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:51

  yama написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:
а этот как его ....антисемитизм ?

Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17792
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:53

  freeze написав:Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.
Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди.

Я бы назвал это испытанием вакцины на наиболее "слабой" прослойке населения.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17792
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:02

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВСЕХ СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРИХОДИТСЯ НА ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ — ВОЗ Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/pochti-po ... 76800.html
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3722
З нами з: 22.12.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:25

  Starikan написав:
  yama написав:
  ЛАД написав:----------
Igneus
.....
... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
-----------
Как много нового можно узнать на форуме!
"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
:lol:
а этот как его ....антисемитизм ?

Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!!

Надеюсь, это был сарказм после перлов Igneus.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17833
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4615 раз.
Подякували: 4312 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:26

Вести с полей Мерилендщины.
Семья старшего сына заболела короной.
Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют.
Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.

Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.

Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17792
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2349235023512352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7295 1684271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 12:42
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91091)
29.11.2020 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.