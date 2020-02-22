Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54
Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 29 лис, 2020 14:10
Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить.
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:45
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:50
не второй,а третья и четвертая волны))
Бойся китайцев, дары приносящих!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:51
Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:53
Я бы назвал это испытанием вакцины на наиболее "слабой" прослойке населения.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Нед 29 лис, 2020 16:02
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВСЕХ СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРИХОДИТСЯ НА ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ — ВОЗ Больше читайте здесь:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 29 лис, 2020 16:25
Надеюсь, это был сарказм после перлов Igneus.
Додано: Нед 29 лис, 2020 16:26
Вести с полей Мерилендщины.
Семья старшего сына заболела короной.
Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют.
Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.
Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.
Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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