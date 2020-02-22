Вкладчик1234 написав:Дбл блд, а чё не "гибридный"?
Давид Арахамия решил порассуждать о новом виде карантина - «интеллектуальном локдауне».
Что это такое, правда, из его слов не совсем ясно.
Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Igneus написав:А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.
Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить.
со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.
Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД)) станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ?
не второй,а третья и четвертая волны)) Бойся китайцев, дары приносящих!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Igneus написав:..... ... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай.
Как много нового можно узнать на форуме! "Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
а этот как его ....антисемитизм ?
Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!!
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
freeze написав:Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек. Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди.
Я бы назвал это испытанием вакцины на наиболее "слабой" прослойке населения.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
ЛАД написав:---------- Igneus ..... ... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека, это нечто другое, чем Китай. ----------- Как много нового можно узнать на форуме! "Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.
а этот как его ....антисемитизм ?
Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!!
Вести с полей Мерилендщины. Семья старшего сына заболела короной. Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют. Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.
Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.
Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan написав:Вести с полей Мерилендщины. Семья старшего сына заболела короной. Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют. Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.
Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.
Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д.
Желаю всем вашим скорейшего выздоровления и без осложнений! Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.