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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2350235123522353> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 13:54 Вкладчик1234 написав: Дбл блд, а чё не "гибридный"?



Давид Арахамия решил порассуждать о новом виде карантина - «интеллектуальном локдауне».



Что это такое, правда, из его слов не совсем ясно.

Дбл блд, а чё не "гибридный"?

Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут. Один Долярчик пашет, семеро на карантине пляшут. Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Заблокований Повідомлень: 4845 З нами з: 03.12.14 Подякував: 714 раз. Подякували: 874 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 14:10 Igneus написав: А теперь получилось так, что материальные ценности западного мира у нас большинство уважает, а вот их духовные ценности, прежде всего, отношение к правам человека, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их материального прогресса, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными. А теперь получилось так, чтозападного мира у нас большинство уважает, а вот их, прежде всего, отношение к, среди которых права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, собственность, уважение частной и семейной жизни, свободу религии, выражения взглядов, собраний и объединений, запрет дискриминации, права на справедливый суд и эффективный способ правовой защиты, именно которые послужили основой для их, являются, к сожалению, в нашем обществе и государстве пока еще обременительными.



Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить. Что касается права на свободу, то у украинцев, в отличии от других православных, с этим все нормально. Дух вольного козачества. Махновцы. К сожалению, право на справедливый суд было уничтожено русскими варварами. Но ведь оно было. Вторым институтом после гетьманства были суды, которые всегда располагались рядом с резиденцией гетьманов и были одним из самых авторитетных институтов козацкого государства. Но рано или поздно народ дожмет эти суды и создаст справедливую судебную систему. Право на частную собственность тоже существовало и уважалось до революции. Но научились уважать только частную собственность на землю, поэтому и сейчас она остается наиболее защищенным объектом. Другой собственности на средства производста, корпоративной, в финансовой сфере и т.п. украинцы знали мало и у них не сложилось её понимания и уважения к ней. Поэтому многое формируется только сейчас. И в этом огромную роль должны сыграть иностранные инвестиции - иностранный инвестор должен нас этому научить. Libo 2

Повідомлень: 8944 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 15:45 Мизантрóп написав: edvardd написав: астрологи просчитали астрологи просчитали со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020. со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.

Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД))

станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ? Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД))станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ? montagvide

Повідомлень: 46 З нами з: 14.12.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 15:50 montagvide написав: Мизантрóп написав: edvardd написав: астрологи просчитали астрологи просчитали со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала про лютых пять двоек,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020. со звёздами не поспоришь.Баба Ванга ванговала,а они были 22.02.2020 и будут 22.12.2020.

Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД))

станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ? Отпразднуем новый год и пойдем на второй захоД))станут 22.02.2021 - 22.12.2021 ?

не второй,а третья и четвертая волны))

Бойся китайцев, дары приносящих! не второй,а третья и четвертая волны))Бойся китайцев, дары приносящих! Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив)) Мизантрóп

Заблокований Повідомлень: 4845 З нами з: 03.12.14 Подякував: 714 раз. Подякували: 874 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 15:51 yama написав: ЛАД написав: Igneus написав: .....

... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека , это нечто другое, чем Китай. ........ Европа, где мы живем и по которой дважды, это нечто другое, чем Китай. Как много нового можно узнать на форуме!

"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

Как много нового можно узнать на форуме!"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку. а этот как его ....антисемитизм ? а этот как его ....антисемитизм ?

Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!! Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!! Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17792 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2035 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 15:53 freeze написав: Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.

Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19- прежде всего пожилые люди. Организация вакцинации в Германии: в стране создается сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря. Только в Берлине ежедневно будет вакцинироваться 20 тысяч человек.Первыми получат прививки лица с наивысшим риском смертельного исхода COVID-19-

Я бы назвал это испытанием вакцины на наиболее "слабой" прослойке населения. Я бы назвал это испытанием вакцины на наиболее "слабой" прослойке населения. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17792 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2035 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:02 https://coronavirus.tsn.ua/ru/pochti-po ... 76800.html ПОЧТИ ПОЛОВИНА ВСЕХ СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА ПРИХОДИТСЯ НА ЧЕТЫРЕ СТРАНЫ — ВОЗ Больше читайте здесь:

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3723 З нами з: 22.12.16 Подякував: 290 раз. Подякували: 214 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:25 Starikan написав: yama написав: ЛАД написав: ----------

Igneus

.....

... Европа, где мы живем и по которой дважды прокатился каток мировых войн из-за презрения к правам человека , это нечто другое, чем Китай.

-----------

Как много нового можно узнать на форуме!

"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку.

----------........ Европа, где мы живем и по которой дважды, это нечто другое, чем Китай.-----------Как много нового можно узнать на форуме!"Презрение к правам человека" как причина войн это новое слово в исторической науке и в философии. Тянет, пожалуй, на Нобелевку. а этот как его ....антисемитизм ? а этот как его ....антисемитизм ?

Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!! Антисемитизм как причина мировых войн - эта пять !!!

Надеюсь, это был сарказм после перлов Igneus. Надеюсь, это был сарказм после перлов ЛАД 2 Повідомлень: 17838 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:26 Вести с полей Мерилендщины.

Семья старшего сына заболела короной.

Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют.

Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.



Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.



Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17792 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2035 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:35 Starikan написав: Вести с полей Мерилендщины.

Семья старшего сына заболела короной.

Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют.

Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.



Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.



Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д. Вести с полей Мерилендщины.Семья старшего сына заболела короной.Вроде бы в легкой форме, звонили по скайпу с прогулки. У сына тест положительный, невестка и внук ждут результатов (срок 5 дней). Кстати, тест берут только из носа, при этом в мозг палочку не загоняют.Повышенная т-ра была только у сына (2 ночи), сейчас сильная утомляемость, у невестки - потеря нюха и вкуса, была ломота в теле. У малого особых симптомов нет. Сатурация в норме.Где инфицировались - не очень понятно, все на удаленке. По выходным обычно активно общаются с друзьями, причем в основном на свежем воздухе, но больных среди друзей нет. Возможно, принес сын (как заболевший первым) от стоматолога. А, возможно, из супермаркета.Принимали только ибупрофен симптоматически. Давно и постоянно принимают вит.Д.

Желаю всем вашим скорейшего выздоровления и без осложнений!

Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни. Желаю всем вашим скорейшего выздоровления и без осложнений!Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни. ЛАД 2 Повідомлень: 17838 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2350235123522353> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7295 1684318

proftpd66 Нед 29 лис, 2020 12:42