Додано: Нед 29 лис, 2020 17:33

"Вероятность полного локдауна - 90 процентов. Есть шансы, что нам повезет, но пока все выглядит, что вероятность очень высока", - цитирует Арахамию Интерфакс-Украина 29 ноября.

Как на мой взгляд, это будет полной глупостью. Мы не можем себе этого позволить.P.s. Для псокотовых повторяю в сотый раз, но, похоже, всё равно не дойдёт.Украина на сегодня нищая страна. Беднейшая в Европе. Чтобы не спорить, пусть одна из беднейших. В такой стране нет и за все 30 лет не было и не могло быть большихрасходовв на медицину (во всяком случае, в условиях капитализма). И это не особо зависит ни от Зе, ни от По, ни от всех предыдущих. Возможности с каждым новым президентом только уменьшаются. В результате продолжающегося развала экономики. После 2014 эти возможности ещё уменьшились. Но тему развивать не буду, к данной ветке не относится. Обещания зарплат врачей по 25 тыс. грн, как по мне, благие, но малореальные пожелания.Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.