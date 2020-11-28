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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2350235123522353

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:56

Igneus в игнор.
Давно знаю, что с юристами, особенно с с адвокатами, разговаривать смысла нет. Словоблудие и демагогия их основные инструменты. Подмена темы и понятий по ходу беседы - легко и просто. Длинные цитирования, чтобы забрать собеседника и чтобы он забыл, о чём вообще идёт разговор.
Наличие нескольких образований от этого не спасает. Видимо, с этим рождаются. :)
Если бы только не встревал с этим словоблудием не по теме... :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:03

  freeze написав:Если сравнивать воскресные данные по новым случаям в Украине в ноябре, то наблюдается уменьшение темпов прироста новых случаев. Тоже самое наблюдается и при сравнении других дней недели.
По воскресным отчётам:
29.11 + 12978 + 7.4 %
22.11 + 12078 + 13.1 %
15.11 + 10681 + 13.7 %
8.11 + 9397 + 18.1 %
1.11 + 7959

Пока выглядит так, что вершина уже где-то недалеко.

Опять появились две области, правда небольшие (Луганская-без ОРДЛО и Закарпатская) с числом случаев меньше, чем + 100, относительно давно такого не было.
Три региона - Киев, Днепропетровская и Одесская области - дали практически треть новых случаев в стране.

Развитие эпидемии не понятно.
Харьков в начале месяца был впереди всех. Число новых случаев в 1-й декаде уже было за 1000. Во 2-й декаде почему то резко снизилось чуть ли не вдвое. Хотя, вроде, ничего не поменялось - никаких новых карантинных мер не было. Или люди с перепугу начали лучше соблюдать старые ограничения?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

И немного истории:Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В среду парламент рассмотрит скандальный законопроект №4142 авторства Михаила Радуцкого "Об общественном здоровье". В проекте прописываются новые подходы в борьбе с эпидемиями. В том числе - обязательная вакцинация детей и взрослых. Без прививок дети не смогут посещать садики и школы, их также нужно будет делать работникам сферы обслуживания. В проекте также говорится, что для проведения мероприятий по защите общественного здоровья будут привлекаться правоохранительные органы.
дожили :(
будут вводить принудительно всем непойми что ( скорее всего какую-то гадость) то собственно ради чего все и затевалось
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:28

  yama написав:
В среду парламент рассмотрит скандальный законопроект №4142 авторства Михаила Радуцкого "Об общественном здоровье". В проекте прописываются новые подходы в борьбе с эпидемиями. В том числе - обязательная вакцинация детей и взрослых. Без прививок дети не смогут посещать садики и школы, их также нужно будет делать работникам сферы обслуживания. В проекте также говорится, что для проведения мероприятий по защите общественного здоровья будут привлекаться правоохранительные органы.
дожили :(
будут вводить принудительно всем непойми что ( скорее всего какую-то гадость) то собственно ради чего все и затевалось


В законопроекте не сказано всем, сказано работникам отдельных организаций и профессий, деятельность которых может привести к массовому распространению инфекций, перечень которых будет утверждён кабмином.
Выглядит целиком логично - вакцинировать так называемых суперраспространителей, которые по роду своей деятельности сталкиваются с десятками людей ежедневно.
Это возможно будет достаточно, чтобы в принципе не было никаких локдаунов и тд.

Но сомнительно, что в среду этот законопроект примут, там голосовать некому в Раде, где-то читал, что на моменте 75 депутатов болеют ковидом. Часть депутатов просто не ходят на заседания. А дистанционного голосования нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:32

Что главное в ковиде? :roll:
А главное в ковиде это бздеть. :shock:
AstraZeneca в следующем году планирует выпустить около 3 млрд. вакцин, Pfizer/BioNTech 1,3 млрд. (50 млн. уже в этом); Moderna 1 млрд.
Первый миллиард вакцин идёт естесственно золотому миллиарду человечества, в т.ч. и вам. :idea: Забыли, что вы в самой лучшей категории человечества? Так я вам напоминаю.
Хватит всем.
Отминусуйте от всего населения земли русских и китайцев, которые прививаются своим г. и получится, что нормальным людям хватит всем. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:33

"Вероятность полного локдауна - 90 процентов. Есть шансы, что нам повезет, но пока все выглядит, что вероятность очень высока", - цитирует Арахамию Интерфакс-Украина 29 ноября.

https://korrespondent.net/ukraine/politics/4300693-v-sluhe-nazvaly-veroiatnost-polnoho-lokdauna
Как на мой взгляд, это будет полной глупостью. Мы не можем себе этого позволить.

P.s. Для псокотовых повторяю в сотый раз, но, похоже, всё равно не дойдёт.
Украина на сегодня нищая страна. Беднейшая в Европе. Чтобы не спорить, пусть одна из беднейших. В такой стране нет и за все 30 лет не было и не могло быть больших
расходовв на медицину (во всяком случае, в условиях капитализма). И это не особо зависит ни от Зе, ни от По, ни от всех предыдущих. Возможности с каждым новым президентом только уменьшаются. В результате продолжающегося развала экономики. После 2014 эти возможности ещё уменьшились. Но тему развивать не буду, к данной ветке не относится. Обещания зарплат врачей по 25 тыс. грн, как по мне, благие, но малореальные пожелания.

Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:37

  Faceless написав:И немного истории:Зображення

Это где и когда?
Испанка?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:45

  ЛАД написав:Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.


Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания.
Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:52

  Faceless написав:И немного истории:Зображення

Ничего не изменилось.
А фотка точно историческая?
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