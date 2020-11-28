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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:23

  Libo написав:Что главное в ковиде? :roll:
А главное в ковиде это бздеть. :shock:
AstraZeneca в следующем году планирует выпустить около 3 млрд. вакцин, Pfizer/BioNTech 1,3 млрд. (50 млн. уже в этом); Moderna 1 млрд.
Первый миллиард вакцин идёт естесственно золотому миллиарду человечества, в т.ч. и вам. :idea: Забыли, что вы в самой лучшей категории человечества? Так я вам напоминаю.
Хватит всем.
Отминусуйте от всего населения земли русских и китайцев, которые прививаются своим г. и получится, что нормальным людям хватит всем. :lol:


Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:27

  ЛАД написав:Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.


Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.
В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.
Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:54

  freeze написав:
  ЛАД написав:Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.


Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.
В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.
Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии.

Нормальны.
При контроле этих уровней.
А у нас (и не только у нас) многие начнут принимать пачками без всякого контроля.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:02

  Libo написав:
  ЛАД написав:Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.


Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания.
Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. 8)

"Разбирающийся в теме" прапор.
1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?
2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.
Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:11

  freeze написав:Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.
В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.


Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной. 8)
И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше. 8)
Стыдно не знать. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:23

  Libo написав:
  freeze написав:Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.
В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.


Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной. 8)
И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше. 8)
Стыдно не знать. :(


Снова прошу модераторов удалить с ветки иррациональную мистическую дичь, порождающую халатное отношение к себе и окружающим - мол, все ведь предрешено, зачем напрягаться :oops:
zРадио
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