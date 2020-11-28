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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2351235223532354 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 18:23 Libo написав: Что главное в ковиде?

А главное в ковиде это бздеть.

AstraZeneca в следующем году планирует выпустить около 3 млрд. вакцин, Pfizer/BioNTech 1,3 млрд. (50 млн. уже в этом); Moderna 1 млрд.

Первый миллиард вакцин идёт естесственно золотому миллиарду человечества, в т.ч. и вам. Забыли, что вы в самой лучшей категории человечества? Так я вам напоминаю.

Хватит всем.

Отминусуйте от всего населения земли русских и китайцев, которые прививаются своим г. и получится, что нормальным людям хватит всем. Что главное в ковиде?А главное в ковиде это бздеть.AstraZeneca в следующем году планирует выпустить около 3 млрд. вакцин, Pfizer/BioNTech 1,3 млрд. (50 млн. уже в этом); Moderna 1 млрд.Первый миллиард вакцин идёт естесственно золотому миллиарду человечества, в т.ч. и вам.Забыли, что вы в самой лучшей категории человечества? Так я вам напоминаю.Хватит всем.Отминусуйте от всего населения земли русских и китайцев, которые прививаются своим г. и получится, что нормальным людям хватит всем.



Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду moldashavanin

Повідомлень: 709 З нами з: 22.07.11 Подякував: 261 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 18:27 ЛАД написав: Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни. Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.



Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.

В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.

Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии. Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии. freeze 4 Повідомлень: 19321 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4612 раз. Подякували: 7352 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 18:54 freeze написав: ЛАД написав: Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни. Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.



Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.

В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.

Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии. Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии.

Нормальны.

При контроле этих уровней.

А у нас (и не только у нас) многие начнут принимать пачками без всякого контроля. Нормальны.При контроле этих уровней.А у нас (и не только у нас) многие начнут принимать пачками без всякого контроля. ЛАД 2 Повідомлень: 17840 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 19:02 Libo написав: ЛАД написав: Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину. Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.



Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания.

Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтобкак сейчас из своего кармана, а чтобНепросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги.

"Разбирающийся в теме" прапор.

1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?

2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.

Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых). "Разбирающийся в теме" прапор.1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.Другое дело, что при этом выплаты длягораздо ниже (за счёт здоровых). ЛАД 2 Повідомлень: 17840 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 19:11 freeze написав: Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.

В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.

Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.



Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной.

И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше.

Стыдно не знать. Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной.И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше.Стыдно не знать. Libo 2

Повідомлень: 8945 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 19:23 Libo написав: freeze написав: Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.

В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.

Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс.В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.



Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной.

И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше.

Стыдно не знать. Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной.И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше.Стыдно не знать.



Снова прошу модераторов удалить с ветки иррациональную мистическую дичь, порождающую халатное отношение к себе и окружающим - мол, все ведь предрешено, зачем напрягаться Снова прошу модераторов удалить с ветки иррациональную мистическую дичь, порождающую халатное отношение к себе и окружающим - мол, все ведь предрешено, зачем напрягаться zРадио

Повідомлень: 8515 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1584 раз. Подякували: 3549 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2351235223532354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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