Libo написав:Что главное в ковиде? А главное в ковиде это бздеть. AstraZeneca в следующем году планирует выпустить около 3 млрд. вакцин, Pfizer/BioNTech 1,3 млрд. (50 млн. уже в этом); Moderna 1 млрд. Первый миллиард вакцин идёт естесственно золотому миллиарду человечества, в т.ч. и вам. Забыли, что вы в самой лучшей категории человечества? Так я вам напоминаю. Хватит всем. Отминусуйте от всего населения земли русских и китайцев, которые прививаются своим г. и получится, что нормальным людям хватит всем.
Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду
ЛАД написав:Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.
Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс. В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение. Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии.
ЛАД написав:Уже много писали, что вит.Д не предохраняет от заражения, но, возможно, облегчает течение болезни.
Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс. В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение. Тем более рекомендуемые профилактические дозы до 1000-2000 единиц нормальны и неизбыточны, даже с точки зрения любителей ЗОЖ и натурпродуктов витамин Д достаточно физиологичен, и особых проблем попринимать его несколько пасмурных осенне-зимних месяцев нет. Тем более в этот период уровень витамина Д природно падает у человека в северном полушарии.
Нормальны. При контроле этих уровней. А у нас (и не только у нас) многие начнут принимать пачками без всякого контроля.
ЛАД написав:Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.
Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания. Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги.
"Разбирающийся в теме" прапор. 1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине? 2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда. Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых).
freeze написав:Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс. В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.
Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной. И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше. Стыдно не знать.
freeze написав:Так то оно так, но тут как в анекдоте - есть один нюанс. В момент инкубационного периода, когда человек не чувствует симптомов и не знает, что он с вирусом, необходимый для иммунитета уровень витамина Д, может помочь организму разобраться по какой дороге идти болезни - бессимптомно, легкие симптомы или тяжелое течение.
Это не витамин Д решает, по какой дороге идти болезни, а Отец наш Небесный. И не в момент инкубационного периода, а это было предрешено каждому еще с момента сотворения нашей Вселенной. И если Он решил, что ты должен пережить это тяжелое время и тебя должен спасти витамин Д, Он пришлет тебе его волею своей незаметною, но всемогущею, и повелит жить дальше. Стыдно не знать.
Снова прошу модераторов удалить с ветки иррациональную мистическую дичь, порождающую халатное отношение к себе и окружающим - мол, все ведь предрешено, зачем напрягаться
В Украине быстро сокращается заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом COVID-19. По состоянию на 28 ноября было заполнено 47,5% таких мест, что на 1,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Минздрав в воскресенье, 29 ноября.
Сейчас в стране больше не осталось ни одного региона, где были бы заполнены более 70% больничных коек для COVID-пациентов. Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве сейчас заняты 53,8% коек.
https://korrespondent.net/ukraine/4300672-v-ukrayne-uluchshylas-sytuatsyia-s-koikamy-v-COVID-bolnytsakh Есть 3 варианта. 1. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа. 2. Разговоры о локдауне чья-то глупость с непонятной целью. Самая приличная - запугать население, чтобы выполнялись хотя бы скромные ограничения? 3. Причина ввода локдауна совсем не спасение системы медобслуживания. При этом не обязательны криминальные объяснения. Причина может быть и вполне приличная, например, реальная забота о здоровье и жизнях населения. Но тогда это свидетельствует о полной тупости наших пропагандистов/идеологов.
Libo написав:Что главное в ковиде? А главное в ковиде это бздеть. AstraZeneca в следующем году планирует выпустить около 3 млрд. вакцин, Pfizer/BioNTech 1,3 млрд. (50 млн. уже в этом); Moderna 1 млрд. Первый миллиард вакцин идёт естесственно золотому миллиарду человечества, в т.ч. и вам. Забыли, что вы в самой лучшей категории человечества? Так я вам напоминаю. Хватит всем. Отминусуйте от всего населения земли русских и китайцев, которые прививаются своим г. и получится, что нормальным людям хватит всем.
Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду
Вчера ввели с комы чувака 38 лет, собирали на фб деньги... Цитата: Тривале лікування не принесло позитивних результатів та наразі чоловік перебуває у тяжкому стані. Лікарі встановили, що легені поліцейського уражені на понад 50 відсотків.
Наразі 38-річний поліцейський перебуває на лікуванні в Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу не можливо у зв’язку з його тяжким станом.
Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей. Все. Умер сегодня. А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему. Не помогло.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
ЛАД написав:2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда. Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых).
Познания как у ребенка, а способность мыслить как у ишака. Сравнительный пример. Мой друг решил отремонтировать подъезд, в который уже было стыдно заходить. Собрал собрание жильцов, их там 30+. Внес предложение. Согласились только 4 квартиры, остальные отказались. Пришлось платить четверым по 20+ тыщ. А вот если бы заплатили все, то получилось бы всего по 2 с небольшим. Как бы было лучше в интересах всей общины и каждой квартиры? Так и в страховой медицине. Страховки у вас сейчас сверхдорогие, потому что покупают их мизер. А если заставить всех их покупать? Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн. 17 млн. работающих - это медицина получает только от них 17 млрд. в месяц. Плюс государство платит за малоимущих, детей и стариков - это еще 23 млрд. Итого здравоохранение под контролем государства и страховых компаний получает 40 млрд. в месяц или почти полтриллиона в год! И каждый гражданин имеет право на все виды необходимой медицинской помощи, которую оплачивает страховая компания. Лечат сегодня тех, кто в этом реально нуждается. Ты и твоя семья сегодня здоровы, значит ваши деньги пошли на лечение соседа, которому плохо. Но если завтра станет плохо тебе, уже твое дорогостоящее лечение тебе обходится бесплатно и покрывается взносами твоих соседей. Ты оплачиваешь страховку и уверен в том, что если случится беда и потребуется супер дорогое лечение, ты его получишь за счет страховой компании. Если нет страховой компании, два путя - (1) заплатить самому, (2) подохнуть самому бе лечения. Кто против такой страховой медицины, т.е. за то, чтобы подохнуть без лечения или побираться по родственникам и родственникам , типа подайте на лечение? Вас устраивают неформальные платежи как сейчас? Так чего тогда ноете, что им видите ли в больницах не хватает кислорода? Тогда сами копите и в очередь на неформальную оплату кислорода. Но тогда уже, плиз, без слез на тяжелую жизнь и жалостливого поноса на форумах. Это ваш выбор.
zРадио написав:Снова прошу модераторов удалить с ветки иррациональную мистическую дичь, порождающую халатное отношение к себе и окружающим - мол, все ведь предрешено, зачем напрягаться
Бог нас учит на него надеться, но самим не плошать, соблюдать законы Божьи и правила светские. Все соблюдаем и молимся. А агрессивным атеистам и тролям фсб дорога только в ад, независимо от того, принимают ли они витамин Д или нет. Остановись. Прекрати богохульство. Задумайся. Тебя перед чаном с кипящей смолой спросят, ну чего ж ты даже после предупреждения Либо не вразумел и не прекратил свое паскудство в жизни земной?!