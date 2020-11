Додано: Нед 29 лис, 2020 20:11

ЛАД написав: Ещё к вопросу о локдауне.

В Украине быстро сокращается заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом COVID-19. По состоянию на 28 ноября было заполнено 47,5% таких мест, что на 1,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Минздрав в воскресенье, 29 ноября.



Сейчас в стране больше не осталось ни одного региона, где были бы заполнены более 70% больничных коек для COVID-пациентов. Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве сейчас заняты 53,8% коек.

https://korrespondent.net/ukraine/4300672-v-ukrayne-uluchshylas-sytuatsyia-s-koikamy-v-COVID-bolnytsakh

Есть 3 варианта.

1. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа.

2. Разговоры о локдауне чья-то глупость с непонятной целью. Самая приличная - запугать население, чтобы выполнялись хотя бы скромные ограничения?

3. Причина ввода локдауна совсем не спасение системы медобслуживания.

При этом не обязательны криминальные объяснения. Причина может быть и вполне приличная, например, реальная забота о здоровье и жизнях населения. Но тогда это свидетельствует о полной тупости наших пропагандистов/идеологов.



Ответ. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа



https://m.facebook.com/story/graphql_pe ... U3Mg%3D%3D

