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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2352235323542355 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 20:09 Ukrainian написав: Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей.

Все. Умер сегодня.

А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему.

Не помогло. Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей.Все. Умер сегодня.А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему.Не помогло.



Видишь, это цена вашей системы, где каждый за себя. Богатые еще имеют шанс, а бедные нет. Причем, и богатых то мизер. Вам Супрун хотела ее изменить, но вы её выгнали, сказали, что хотите оставить всё как есть. Просто ужасно. Видишь, это цена вашей системы, где каждый за себя. Богатые еще имеют шанс, а бедные нет. Причем, и богатых то мизер. Вам Супрун хотела ее изменить, но вы её выгнали, сказали, что хотите оставить всё как есть. Просто ужасно. Libo 2

Повідомлень: 8948 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 20:11 ЛАД написав: Ещё к вопросу о локдауне.

В Украине быстро сокращается заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом COVID-19. По состоянию на 28 ноября было заполнено 47,5% таких мест, что на 1,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Минздрав в воскресенье, 29 ноября.



Сейчас в стране больше не осталось ни одного региона, где были бы заполнены более 70% больничных коек для COVID-пациентов. Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве сейчас заняты 53,8% коек.

https://korrespondent.net/ukraine/4300672-v-ukrayne-uluchshylas-sytuatsyia-s-koikamy-v-COVID-bolnytsakh

Есть 3 варианта.

1. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа.

2. Разговоры о локдауне чья-то глупость с непонятной целью. Самая приличная - запугать население, чтобы выполнялись хотя бы скромные ограничения?

3. Причина ввода локдауна совсем не спасение системы медобслуживания.

При этом не обязательны криминальные объяснения. Причина может быть и вполне приличная, например, реальная забота о здоровье и жизнях населения. Но тогда это свидетельствует о полной тупости наших пропагандистов/идеологов. Ещё к вопросу о локдауне.Есть 3 варианта.1. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа.2. Разговоры о локдауне чья-то глупость с непонятной целью. Самая приличная - запугать население, чтобы выполнялись хотя бы скромные ограничения?3. Причина ввода локдауна совсем не спасение системы медобслуживания.При этом не обязательны криминальные объяснения. Причина может быть и вполне приличная, например, реальная забота о здоровье и жизнях населения. Но тогда это свидетельствует о полной тупости наших пропагандистов/идеологов.



Ответ. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа



https://m.facebook.com/story/graphql_pe ... U3Mg%3D%3D Ответ. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3648 З нами з: 14.03.06 Подякував: 255 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 20:16 ЛАД написав: Libo написав: ЛАД написав: Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину. Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину. Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания.

Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтобкак сейчас из своего кармана, а чтобНепросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. "Разбирающийся в теме" прапор.

1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?

2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.

Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых). "Разбирающийся в теме" прапор.1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.Другое дело, что при этом выплаты длягораздо ниже (за счёт здоровых). З якого будуна,харківські інженери(швидше за все танкісти) вважають що краще від прапорщиків розбираються у фінансуванні медицини?

1 Так навскидку

Хто і з яких джерел оплачує безплатну медицину Семашко?

Як я розумію -населення через ЄСВ

2 Так навскидку

Хто з цього населення отримав безкоштовно від медицини Семашко здоровья?

3 Чим відрізняється страхова медицина від семашківської?

Тут відповідь проста

При страховій медицині людина самостійно вибирає як розмір страхових виплат(при семашківській ці розміри встановлюються Державою для усіх) , так і обєм безкоштовних медичних послуг(який визначається розміром страхових відчислень які робить людина)



Таким чином

Якщо людина себе любить і вважає що її здоровья штука дороговартісна вона

а - веде здоровий образ життя

б - купує дорогу страховку

В противному випадку

дешева страховка+горілочка зранку....=найщасливіша людина

Головне щоб на чекушку зранку=1500 грн в місяць) вистарчило і щастя повні штани. З якого будуна,харківські інженери(швидше за все танкісти) вважають що краще від прапорщиків розбираються у фінансуванні медицини?1 Так навскидкуХто і з яких джерел оплачує безплатну медицину Семашко?Як я розумію -населення через ЄСВ2 Так навскидкуХто з цього населення отримав безкоштовно від медицини Семашко здоровья?3 Чим відрізняється страхова медицина від семашківської?Тут відповідь простаПри страховій медицині людина самостійно вибирає як розмір страхових виплат(при семашківській ці розміри встановлюються Державою для усіх) , так і обєм безкоштовних медичних послуг(який визначається розміром страхових відчислень які робить людина)Таким чиномЯкщо людина себе любить і вважає що її здоровья штука дороговартісна вонаа - веде здоровий образ життяб - купує дорогу страховкуВ противному випадкудешева страховка+горілочка зранку....=найщасливіша людинаГоловне щоб на чекушку зранку=1500 грн в місяць) вистарчило і щастя повні штани. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23602 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 20:31 Зверніть увагу

Смертність у вікових групах до 40 років - взагалі мізерна, тому в цій групі взагалі недоцільні жодні обмеження

Вона повинна якнайскорше перехворіти і створити колективний імунітет..

Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення Зверніть увагуСмертність у вікових групах до 40 років - взагалі мізерна, тому в цій групі взагалі недоцільні жодні обмеженняВона повинна якнайскорше перехворіти і створити колективний імунітет..Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23602 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 20:48 budivelnik написав: Таким чином

Якщо людина себе любить і вважає що її здоровья штука дороговартісна вона

а - веде здоровий образ життя

б - купує дорогу страховку

В противному випадку

дешева страховка+горілочка зранку....=найщасливіша людина

Головне щоб на чекушку зранку=1500 грн в місяць) вистарчило і щастя повні штани. Таким чиномЯкщо людина себе любить і вважає що її здоровья штука дороговартісна вонаа - веде здоровий образ життяб - купує дорогу страховкуВ противному випадкудешева страховка+горілочка зранку....=найщасливіша людинаГоловне щоб на чекушку зранку=1500 грн в місяць) вистарчило і щастя повні штани.



Сегодня утром у нас на рынке, через три магазина от нашего умерла женщина, 48 лет. Она с мужем была у себя в магазине (роллет без дверей - на свежем воздухе). Резко стало плохо, упала на ровном месте. Кожа стала серо-синего цвета. Приехала скорая, но реанимировать не смогли, как ни старались.

Это я к чему – никогда не знаешь, откуда прилетит. Сегодня утром у нас на рынке, через три магазина от нашего умерла женщина, 48 лет. Она с мужем была у себя в магазине (роллет без дверей - на свежем воздухе). Резко стало плохо, упала на ровном месте. Кожа стала серо-синего цвета. Приехала скорая, но реанимировать не смогли, как ни старались.Это я к чему – никогда не знаешь, откуда прилетит. fler

Повідомлень: 1519 З нами з: 07.08.09 Подякував: 425 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 21:01 fler

В Україні помирає приблизно 1 людина кожну хвилину

Таким чином Ви щоденно знаходитесь на відстані менше кілометра від чиєїсь смерті..



Питання на засипку

Якого милого тут ці ужастіки постити?

подобаються смерті - перемістяться в реанімаційне відділення будь-якої лікарні...

Думаю що там концентрація цього горя на порядок вища.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23602 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2457 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2352235323542355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7295 1684406

proftpd66 Нед 29 лис, 2020 12:42