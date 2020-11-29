Ukrainian написав:Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей. Все. Умер сегодня. А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему. Не помогло.
Видишь, это цена вашей системы, где каждый за себя. Богатые еще имеют шанс, а бедные нет. Причем, и богатых то мизер. Вам Супрун хотела ее изменить, но вы её выгнали, сказали, что хотите оставить всё как есть. Просто ужасно.
В Украине быстро сокращается заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом COVID-19. По состоянию на 28 ноября было заполнено 47,5% таких мест, что на 1,5% меньше, чем днем ранее, сообщает Минздрав в воскресенье, 29 ноября.
Сейчас в стране больше не осталось ни одного региона, где были бы заполнены более 70% больничных коек для COVID-пациентов. Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве сейчас заняты 53,8% коек.
https://korrespondent.net/ukraine/4300672-v-ukrayne-uluchshylas-sytuatsyia-s-koikamy-v-COVID-bolnytsakh Есть 3 варианта. 1. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа. 2. Разговоры о локдауне чья-то глупость с непонятной целью. Самая приличная - запугать население, чтобы выполнялись хотя бы скромные ограничения? 3. Причина ввода локдауна совсем не спасение системы медобслуживания. При этом не обязательны криминальные объяснения. Причина может быть и вполне приличная, например, реальная забота о здоровье и жизнях населения. Но тогда это свидетельствует о полной тупости наших пропагандистов/идеологов.
Ответ. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа
ЛАД написав:Денег на медицину у государства сегодня нет. И реформа Супрун была нацелена на то, чтобы узаконить низкие затраты государства и фактический переход на платную медицину.
Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания. Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги.
"Разбирающийся в теме" прапор. 1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине? 2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда. Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых).
З якого будуна,харківські інженери(швидше за все танкісти) вважають що краще від прапорщиків розбираються у фінансуванні медицини? 1 Так навскидку Хто і з яких джерел оплачує безплатну медицину Семашко? Як я розумію -населення через ЄСВ 2 Так навскидку Хто з цього населення отримав безкоштовно від медицини Семашко здоровья? 3 Чим відрізняється страхова медицина від семашківської? Тут відповідь проста При страховій медицині людина самостійно вибирає як розмір страхових виплат(при семашківській ці розміри встановлюються Державою для усіх) , так і обєм безкоштовних медичних послуг(який визначається розміром страхових відчислень які робить людина)
Таким чином Якщо людина себе любить і вважає що її здоровья штука дороговартісна вона а - веде здоровий образ життя б - купує дорогу страховку В противному випадку дешева страховка+горілочка зранку....=найщасливіша людина Головне щоб на чекушку зранку=1500 грн в місяць) вистарчило і щастя повні штани.
Зверніть увагу Смертність у вікових групах до 40 років - взагалі мізерна, тому в цій групі взагалі недоцільні жодні обмеження Вона повинна якнайскорше перехворіти і створити колективний імунітет.. Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення
budivelnik написав:Таким чином Якщо людина себе любить і вважає що її здоровья штука дороговартісна вона а - веде здоровий образ життя б - купує дорогу страховку В противному випадку дешева страховка+горілочка зранку....=найщасливіша людина Головне щоб на чекушку зранку=1500 грн в місяць) вистарчило і щастя повні штани.
Сегодня утром у нас на рынке, через три магазина от нашего умерла женщина, 48 лет. Она с мужем была у себя в магазине (роллет без дверей - на свежем воздухе). Резко стало плохо, упала на ровном месте. Кожа стала серо-синего цвета. Приехала скорая, но реанимировать не смогли, как ни старались. Это я к чему – никогда не знаешь, откуда прилетит.
budivelnik написав:З якого будуна, харківські інженери (швидше за все танкісти) вважають...
А може Турбоатом? Чи жодної надії немає? Танкіст або ще гірше - тракторист?
1 А що двірник чи інженер Турбоатому чимось кращий двірника/інженера ХТЗ ? 2 А що інженер по металообробці(наприклад) кращий знавець економіки в медицині від прапорщика? який до речі в обовязковому порядку пройшов курси меддопомоги( і не тільки первинні)