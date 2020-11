Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2353235423552356 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 22:10 budivelnik написав: Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення



45% населения - младше 40 лет. 55% - старше 40 лет. Снова ты решил проехать на устаревших знаниях - из-за низкой рождаемости последние 25 лет средний возраст уже превышает 42 года. Старение населения продолжается и ускоряется.



45% населения - младше 40 лет. 55% - старше 40 лет. Снова ты решил проехать на устаревших знаниях - из-за низкой рождаемости последние 25 лет средний возраст уже превышает 42 года. Старение населения продолжается и ускоряется. zРадио

Повідомлень: 8520 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1585 раз. Подякували: 3550 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 22:13 Ukrainian написав: moldashavanin написав: Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду

Вчера ввели с комы чувака 38 лет, собирали на фб деньги...

Цитата:

Тривале лікування не принесло позитивних результатів та наразі чоловік перебуває у тяжкому стані. Лікарі встановили, що легені поліцейського уражені на понад 50 відсотків.



Наразі 38-річний поліцейський перебуває на лікуванні в Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу не можливо у зв’язку з його тяжким станом.



Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей.

Все. Умер сегодня.

А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему.

Не помогло. Вчера ввели с комы чувака 38 лет, собирали на фб деньги...Цитата:Тривале лікування не принесло позитивних результатів та наразі чоловік перебуває у тяжкому стані. Лікарі встановили, що легені поліцейського уражені на понад 50 відсотків.Наразі 38-річний поліцейський перебуває на лікуванні в Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу не можливо у зв’язку з його тяжким станом.Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей.Все. Умер сегодня.А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему.Не помогло.



Мне эта полиция-милиция не разу и ничем не помогла ! какое мне дело ? Мне эта полиция-милиция не разу и ничем не помогла ! какое мне дело ? moldashavanin

Повідомлень: 710 З нами з: 22.07.11 Подякував: 261 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 22:15



Польский депутат от ПиС предлагает брать 100 злотых за право зайти в ТЦ (а может и за каждый магазин в отдельности). Как средство борьбы с очередями возникшими из-за карантинных ограничений.



https://www.wprost.pl/polityka/10393811 ... platy.html Оказывается клоуны в правительстве и парламенте - это не чисто украинское изобретение.Польский депутат от ПиС предлагает брать 100 злотых за право зайти в ТЦ (а может и за каждый магазин в отдельности). Как средство борьбы с очередями возникшими из-за карантинных ограничений.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 2172 З нами з: 06.08.19 Подякував: 553 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 22:27 Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, однако сам вирус останется , заявил глава российского научного центра Вектор Ринат Максютов в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping 29 ноября, пишет РБК.



Распространение инфекции пойдет на спад только тогда, когда переболеет значительное количество населения в мире или коллективный иммунитет будет сформирован благодаря массовой вакцинации, отметил глава центра, который разработал одну из двух российских вакцин от COVID-19.



В России для этого желательно, чтобы вакцину от коронавирусной инфекции получило не менее половины населения, отметил он.

https://korrespondent.net/tech/medicine/4300736-sozdatel-vaktsyny-nazval-hod-zavershenyia-pandemyia

Странный вывод в условиях, когда неизвестен срок иммунитета.

Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация??? Странный вывод в условиях, когда неизвестен срок иммунитета.Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация??? ЛАД 2 Повідомлень: 17842 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4615 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2353235423552356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 728 , 729 , 730

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7295 1684452

proftpd66 Нед 29 лис, 2020 12:42