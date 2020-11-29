budivelnik написав:Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення
45% населения - младше 40 лет. 55% - старше 40 лет. Снова ты решил проехать на устаревших знаниях - из-за низкой рождаемости последние 25 лет средний возраст уже превышает 42 года. Старение населения продолжается и ускоряется.
moldashavanin написав:Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду
Вчера ввели с комы чувака 38 лет, собирали на фб деньги... Цитата: Тривале лікування не принесло позитивних результатів та наразі чоловік перебуває у тяжкому стані. Лікарі встановили, що легені поліцейського уражені на понад 50 відсотків.
Наразі 38-річний поліцейський перебуває на лікуванні в Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу не можливо у зв’язку з його тяжким станом.
Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей. Все. Умер сегодня. А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему. Не помогло.
Мне эта полиция-милиция не разу и ничем не помогла ! какое мне дело ?
Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, однако сам вирус останется, заявил глава российского научного центра Вектор Ринат Максютов в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping 29 ноября, пишет РБК.
Распространение инфекции пойдет на спад только тогда, когда переболеет значительное количество населения в мире или коллективный иммунитет будет сформирован благодаря массовой вакцинации, отметил глава центра, который разработал одну из двух российских вакцин от COVID-19.
В России для этого желательно, чтобы вакцину от коронавирусной инфекции получило не менее половины населения, отметил он.