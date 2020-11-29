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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2354235523562357>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:10

  budivelnik написав:Як не як а в групі до 40 років - у нас більше 65% населення


45% населения - младше 40 лет. 55% - старше 40 лет. Снова ты решил проехать на устаревших знаниях - из-за низкой рождаемости последние 25 лет средний возраст уже превышает 42 года. Старение населения продолжается и ускоряется.

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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:13

  Ukrainian написав:
  moldashavanin написав:Я за . ради моего здоровья пускай колют себе вакцины . сам эту вакцину колоть не буду

Вчера ввели с комы чувака 38 лет, собирали на фб деньги...
Цитата:
Тривале лікування не принесло позитивних результатів та наразі чоловік перебуває у тяжкому стані. Лікарі встановили, що легені поліцейського уражені на понад 50 відсотків.

Наразі 38-річний поліцейський перебуває на лікуванні в Бориспільській багатопрофільній лікарні без свідомості та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Транспортувати правоохоронця до іншого медичного закладу не можливо у зв’язку з його тяжким станом.

Для лікування поліцейського необхідний дороговартісний препарат, ціна однієї ампули якого становить 27 тис грн. Це не підйомна сума для родини поліцейського, тому його рідні сподіваються на підтримку та допомогу небайдужих людей.
Все. Умер сегодня.
А кислород до сих пор не дали, вчера случилась авария и шло только к нему.
Не помогло.


Мне эта полиция-милиция не разу и ничем не помогла ! какое мне дело ?
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:15

Оказывается клоуны в правительстве и парламенте - это не чисто украинское изобретение.

Польский депутат от ПиС предлагает брать 100 злотых за право зайти в ТЦ (а может и за каждый магазин в отдельности). Как средство борьбы с очередями возникшими из-за карантинных ограничений.

https://www.wprost.pl/polityka/10393811 ... platy.html
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:27

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, однако сам вирус останется, заявил глава российского научного центра Вектор Ринат Максютов в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping 29 ноября, пишет РБК.

Распространение инфекции пойдет на спад только тогда, когда переболеет значительное количество населения в мире или коллективный иммунитет будет сформирован благодаря массовой вакцинации, отметил глава центра, который разработал одну из двух российских вакцин от COVID-19.

В России для этого желательно, чтобы вакцину от коронавирусной инфекции получило не менее половины населения, отметил он.

https://korrespondent.net/tech/medicine/4300736-sozdatel-vaktsyny-nazval-hod-zavershenyia-pandemyia
Странный вывод в условиях, когда неизвестен срок иммунитета.
Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация???
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:41

Появление действующего прапора и прапора/строителя/торговца на форуме = спичечный коробок полезной информации + вагон хамоватости.
Действующий , правда, всё же пограмотней. Но общее у них - неумение читать.
Я, вроде, нигде не писал, что я против страховой медицины. Отметил только, что реформа госпожи Супрун не предусматривала никакой страховой медицины, а только сокращение госрасходов.
Разница между прапорщиками в том, что бывший явно сторонник социал-дарвинизма, временами переходящего в социал-фашизм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...

Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц
Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!

Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.

Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:58

  adeges написав:.......
Ответ. Статистика не соответствует реальности. Попросту липа

https://m.facebook.com/story/graphql_pe ... U3Mg%3D%3D

Спасибо!
Там есть и прямая ссылка на пост Ножевниковой -https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5306483599422016&id=100001812853579
Не понимаю, зачем?
Чтобы здесь на форуме и не только "ковид-диссиденты" могли рассказывать, что маски и прочие "ограничения прав" не нужны и всё это происки рептилоидов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:59

  ЛАД написав:Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация???


А какие еще варианты ? Пока видится из разных источников, что скорее всего каждые 9 месяцев плюс-минус или придётся вакцинироваться, или придётся болеть по-новому. Два варианта на выбор по желанию.
Как-то с коллективным иммунитетом не складывается по срокам и скорости распространения вируса ни в одной стране мира.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:17

  Faceless написав:Да, США, эпидемия испанки, 1920

Faceless, фотография, на которой одна из дам запечатлена с табличкой "Носи маску или пойдешь в тюрьму" имеет под собой следующее основание.
В апреле 1917 года США объявили войну Германии и с июня 1917 года начали отправку своих войск на европейский театр военных действий, что для Германии было неприятным сюрпризом.
Однако отправка американских войск замедлялась недостатком морских судов, а Германия, к тому же, развернула против них подводную войну.
При этом эпидемия "испанского гриппа" началась именно в США в марте 1918 года.
Как известно, с 2015 года Германия успешно применяла химическое оружие против войск Антанты. При этом, не исключено, что вирус "испанского гриппа" был распространен немцами в США, чтобы замедлить переброску их войск в Европу.
Вот тогда-то и появились патриотические призывы в США носить маски, чтобы избежать инфицирования военнослужащих, направляемых на войну в Европу.
При этом табличка на даме "Носи маску или пойдешь в тюрьму" является абсурдной, так как в праве действует принцип стародавнего римского права "nulla poena sine lege" (нет наказания без закона").
Я не нашел данных о том, что во время эпидемии "испанского гриппа" в США был введен закон об уголовном наказании за неиспользование масок.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 29 лис, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:18

  ЛАД написав:Развитие эпидемии не понятно.
Харьков в начале месяца был впереди всех. Число новых случаев в 1-й декаде уже было за 1000. Во 2-й декаде почему то резко снизилось чуть ли не вдвое. Хотя, вроде, ничего не поменялось - никаких новых карантинных мер не было. Или люди с перепугу начали лучше соблюдать старые ограничения?

Количество идиотов пенсионного возраста, ездящих в общественном транспорте в час пик - строго лимитировано. Не может заболеть больше людей, чем есть в наличии

Большинство людей так и останутся не затронутыми эпидемией
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