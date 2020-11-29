Додано: Нед 29 лис, 2020 23:17

Faceless написав: Да, США, эпидемия испанки, 1920 Да, США, эпидемия испанки, 1920

, фотография, на которой одна из дам запечатлена с табличкой "Носи маску или пойдешь в тюрьму" имеет под собой следующее основание.В апреле 1917 года США объявили войну Германии и с июня 1917 года начали отправку своих войск на европейский театр военных действий, что для Германии было неприятным сюрпризом.Однако отправка американских войск замедлялась недостатком морских судов, а Германия, к тому же, развернула против них подводную войну.При этом эпидемия "испанского гриппа" началась именно в США в марте 1918 года.Как известно, с 2015 года Германия успешно применяла химическое оружие против войск Антанты. При этом, не исключено, что вирус "испанского гриппа" был распространен немцами в США, чтобы замедлить переброску их войск в Европу.Вот тогда-то и появились патриотические призывы в США носить маски, чтобы избежать инфицирования военнослужащих, направляемых на войну в Европу.При этом табличка на даме "Носи маску или пойдешь в тюрьму" является абсурдной, так как в праве действует принцип стародавнего римского праваЯ не нашел данных о том, что во время эпидемии "испанского гриппа" в США был введен закон об уголовном наказании за неиспользование масок.