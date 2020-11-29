45% населения - младше 40 лет. 55% - старше 40 лет. Снова ты решил проехать на устаревших знаниях - из-за низкой рождаемости последние 25 лет средний возраст уже превышает 42 года. Старение населения продолжается и ускоряется.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:10
45% населения - младше 40 лет. 55% - старше 40 лет. Снова ты решил проехать на устаревших знаниях - из-за низкой рождаемости последние 25 лет средний возраст уже превышает 42 года. Старение населения продолжается и ускоряется.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:13
Мне эта полиция-милиция не разу и ничем не помогла ! какое мне дело ?
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:15
Оказывается клоуны в правительстве и парламенте - это не чисто украинское изобретение.
Польский депутат от ПиС предлагает брать 100 злотых за право зайти в ТЦ (а может и за каждый магазин в отдельности). Как средство борьбы с очередями возникшими из-за карантинных ограничений.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:27
Странный вывод в условиях, когда неизвестен срок иммунитета.
Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация???
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:41
Появление действующего прапора и прапора/строителя/торговца на форуме = спичечный коробок полезной информации + вагон хамоватости.
Действующий , правда, всё же пограмотней. Но общее у них - неумение читать.
Я, вроде, нигде не писал, что я против страховой медицины. Отметил только, что реформа госпожи Супрун не предусматривала никакой страховой медицины, а только сокращение госрасходов.
Разница между прапорщиками в том, что бывший явно сторонник социал-дарвинизма, временами переходящего в социал-фашизм.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц
Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!
Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.
Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:58
Спасибо!
Там есть и прямая ссылка на пост Ножевниковой -
Не понимаю, зачем?
Чтобы здесь на форуме и не только "ковид-диссиденты" могли рассказывать, что маски и прочие "ограничения прав" не нужны и всё это происки рептилоидов?
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:59
А какие еще варианты ? Пока видится из разных источников, что скорее всего каждые 9 месяцев плюс-минус или придётся вакцинироваться, или придётся болеть по-новому. Два варианта на выбор по желанию.
Как-то с коллективным иммунитетом не складывается по срокам и скорости распространения вируса ни в одной стране мира.
Додано: Нед 29 лис, 2020 23:17
Faceless, фотография, на которой одна из дам запечатлена с табличкой "Носи маску или пойдешь в тюрьму" имеет под собой следующее основание.
В апреле 1917 года США объявили войну Германии и с июня 1917 года начали отправку своих войск на европейский театр военных действий, что для Германии было неприятным сюрпризом.
Однако отправка американских войск замедлялась недостатком морских судов, а Германия, к тому же, развернула против них подводную войну.
При этом эпидемия "испанского гриппа" началась именно в США в марте 1918 года.
Как известно, с 2015 года Германия успешно применяла химическое оружие против войск Антанты. При этом, не исключено, что вирус "испанского гриппа" был распространен немцами в США, чтобы замедлить переброску их войск в Европу.
Вот тогда-то и появились патриотические призывы в США носить маски, чтобы избежать инфицирования военнослужащих, направляемых на войну в Европу.
При этом табличка на даме "Носи маску или пойдешь в тюрьму" является абсурдной, так как в праве действует принцип стародавнего римского права "nulla poena sine lege" (нет наказания без закона").
Я не нашел данных о том, что во время эпидемии "испанского гриппа" в США был введен закон об уголовном наказании за неиспользование масок.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 29 лис, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 лис, 2020 23:18
Количество идиотов пенсионного возраста, ездящих в общественном транспорте в час пик - строго лимитировано. Не может заболеть больше людей, чем есть в наличии
Большинство людей так и останутся не затронутыми эпидемией
|