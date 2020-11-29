У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь
Libo написав:...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...
Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!
Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.
Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні. Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах? Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ... А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех. Перечитай, что я написал. Если бы ВСЕ платили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание.
Libo написав: Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания. Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги.
"Разбирающийся в теме" прапор. 1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине? 2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда. Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых).
С этим я согласен. Начинать реформу надо было с введения страховой медицины. Но наш народ не хочет платить ни налогов, ни ЕСВ, ни страховых взносов. "Слабаки пусть дохнут, а я уж сам о себе позабочусь" - квинтэссенция многих высказываний на форуме. Выхода не видно.
PS. спасибо за ваши пожелания здоровья семье сына.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.