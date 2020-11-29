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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2355235623572358> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Нед 29 лис, 2020 23:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь beee Повідомлень: 124 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 41 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 23:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Странный вывод в условиях, когда неизвестен срок иммунитета.

Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация??? Странный вывод в условиях, когда неизвестен срок иммунитета.Если вирус остаётся, а иммунитет недолгий, то после его окончания что мешает пандемии начаться снова? Постоянная вакцинация???

Зачем искать ответы на глупые вопросы? Вирус понятное дело останется навсегда и будет периодически вспоминаться. Но с чего бы это иммунитету быть недолгим?



До 50% населения уже имело иммунитет к ковиду, ещё до начала эпидемии



https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563

In a study of donor blood specimens obtained in the US between 2015 and 2018, 50% displayed various forms of T cell reactivity to SARS-CoV-2 Зачем искать ответы на глупые вопросы? Вирус понятное дело останется навсегда и будет периодически вспоминаться. Но с чего бы это иммунитету быть недолгим?До 50% населения уже имело иммунитет к ковиду, ещё до начала эпидемии safonovstanislav Повідомлень: 3037 З нами з: 10.05.14 Подякував: 260 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 23:46 safonovstanislav написав: Libo написав: ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн... ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...

Какая 1000 грн?

.....

Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые. Какая 1000 грн?.....Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.

Немного дополню.

Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.

Далее:

К тому же в стране укоренилась скрытая параллельная система наличной оплаты услуг медиков. Такая практика не позволяет бедным слоям населения получать качественную медицинскую помощь.



Государственное финансирование системы здравоохранения составляет лишь около половины общих расходов на здравоохранение. Параллельно работает непрозрачная система оплаты услуг наличными.

https://health.unian.net/worldnews/amp-2336972-gosudarstvennyie-rashodyi-na-zdravoohranenie-v-ukraine-samyie-nizkie-v-evrope-issledovanie.html

Исследование, правда, старое, ещё 2015, но, думаю, ничего особо не изменилось.

С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.

Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в год или грубо 350 грн в месяц. Это вместе с детьми и стариками. И только для сохранения существующего положения дел.

Немного. Но это сегодняшний уровень. Во сколько раз нужно увеличить, чтобы стало пусть не идеально, но хотя бы хорошо , судить не берусь. Думаю весьма существенно. Немного дополню.Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.Далее:Исследование, правда, старое, ещё 2015, но, думаю, ничего особо не изменилось.С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в год или грубо 350 грн в месяц. Это вместе с детьми и стариками. И только для сохранения существующего положения дел.Немного. Но это сегодняшний уровень. Во сколько раз нужно увеличить, чтобы стало пусть не идеально, но хотя бы хорошо , судить не берусь. Думаю весьма существенно. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 лис, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 00:00 safonovstanislav написав: Libo написав: ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн... ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...

Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц

Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!



Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.



Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые. Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грнДля 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грнХочу заметить, что за каждое посещение, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.



Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні.

Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах?

Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ...

А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех.

Перечитай, что я написал. Если бы ВСЕ платили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание. Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні.Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах?Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ...А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех.Перечитай, что я написал. Если быплатили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание. Libo 2

Повідомлень: 8954 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 00:06 ЛАД написав: Libo написав: Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания.

Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтобкак сейчас из своего кармана, а чтобНепросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги. "Разбирающийся в теме" прапор.

1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?

2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.

Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых). "Разбирающийся в теме" прапор.1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине?2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда.Другое дело, что при этом выплаты длягораздо ниже (за счёт здоровых).

С этим я согласен. Начинать реформу надо было с введения страховой медицины.

Но наш народ не хочет платить ни налогов, ни ЕСВ, ни страховых взносов. "Слабаки пусть дохнут, а я уж сам о себе позабочусь" - квинтэссенция многих высказываний на форуме. Выхода не видно.



PS. спасибо за ваши пожелания здоровья семье сына. С этим я согласен. Начинать реформу надо было с введения страховой медицины.Но наш народ не хочет платить ни налогов, ни ЕСВ, ни страховых взносов. "Слабаки пусть дохнут, а я уж сам о себе позабочусь" - квинтэссенция многих высказываний на форуме. Выхода не видно.PS. спасибо за ваши пожелания здоровья семье сына. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17793 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2036 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 00:15 ЛАД написав: safonovstanislav написав: Libo написав: ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн... ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...

Какая 1000 грн?

.....

Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые. Какая 1000 грн?.....Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.

Немного дополню.

Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.

Далее:

Немного дополню.Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.Далее:



А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн. в год!

Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить.

Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас. А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн.Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить.Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас. Libo 2

Повідомлень: 8954 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 00:32 Пошли сплетни, что в момент тотального карантина будет разрешено улетать в туристические туры и границы закрывать не будут.

Все потому что чиновники ОП, политики и члены правительства уже наметили провести новогодние праздники на тёплых побережьях.



Ценник на новогодние корпоративы вырос в 2 раза.

Пошли сплетни, что заведения не отказываются от закрытых корпоративов на новогодние праздники и будут работать, но ценник вырос, потому что необходимо отвалить откат «силовикам», чтобы тебя не заметили.

Также заведения просят заказчиков предупредить всех, чтобы не снимали прямые эфиры и не выкладывать в соцсети фотографии и видео. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13399 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7369 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 00:40 Libo написав: safonovstanislav написав: Libo написав: ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн... ...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...

Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц

Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!



Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.



Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые. Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грнДля 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грнХочу заметить, что за каждое посещение, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.



Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні.

Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах?

Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ...

А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех.

Перечитай, что я написал. Если бы ВСЕ платили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание. Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні.Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах?Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ...А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех.Перечитай, что я написал. Если быплатили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание.

Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз safonovstanislav Повідомлень: 3037 З нами з: 10.05.14 Подякував: 260 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 00:46 ЛАД написав: С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.

Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц... С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц...

Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало.

1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало.1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше safonovstanislav Повідомлень: 3037 З нами з: 10.05.14 Подякував: 260 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 01:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить. Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить. кхм... это уж что-то уж слишком дешевая , это о тех которые на дорогах на окружной ? кхм... это уж что-то уж слишком дешевая , это о тех которые на дорогах на окружной ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3059 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6046 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2355235623572358> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7295 1684541

proftpd66 Нед 29 лис, 2020 12:42