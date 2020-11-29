У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь
Libo написав:...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...
Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!
Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.
Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні. Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах? Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ... А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех. Перечитай, что я написал. Если бы ВСЕ платили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание.
Libo написав: Ты совершенно не разбираешься в теме. Супрун действительно хотела платную медицину, но чтоб не ты платил как сейчас из своего кармана, а чтоб за тебя платила страховая компания. Непросветная дремучесть. Им Супрун хотела помочь, спасти медицину и избавить их платы за их "бесплатную медицину", так они еще и срут на неё. Вернитесь к советской системе, носите врачам только шоколадки, никто не возражает. Только найдите на это деньги.
"Разбирающийся в теме" прапор. 1. Где в реформе Супрун было хоть слово о страховой медицине? 2. Даже при страховой медицине (как и при любой системе) выплаты идут из кармана населения и больше им идти неоткуда. Другое дело, что при этом выплаты для заболевшего гораздо ниже (за счёт здоровых).
С этим я согласен. Начинать реформу надо было с введения страховой медицины. Но наш народ не хочет платить ни налогов, ни ЕСВ, ни страховых взносов. "Слабаки пусть дохнут, а я уж сам о себе позабочусь" - квинтэссенция многих высказываний на форуме. Выхода не видно.
PS. спасибо за ваши пожелания здоровья семье сына.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Libo написав:...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...
Какая 1000 грн? ..... Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
Немного дополню. Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн. Далее:
А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн. в год! Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить. Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас.
Пошли сплетни, что в момент тотального карантина будет разрешено улетать в туристические туры и границы закрывать не будут. Все потому что чиновники ОП, политики и члены правительства уже наметили провести новогодние праздники на тёплых побережьях.
Ценник на новогодние корпоративы вырос в 2 раза. Пошли сплетни, что заведения не отказываются от закрытых корпоративов на новогодние праздники и будут работать, но ценник вырос, потому что необходимо отвалить откат «силовикам», чтобы тебя не заметили. Также заведения просят заказчиков предупредить всех, чтобы не снимали прямые эфиры и не выкладывать в соцсети фотографии и видео.
Libo написав:...Пусть страховка работнику и работодателя будет обходиться в 1 тыс. грн...
Какая 1000 грн? Страховки в США для молодых и здоровых с покрытием стоимости лечения 80%, стоят от 15 000 грн в месяц Для 60-летнего курильщика страховка с покрытием стоимости лечения 80% обойдётся в 35 000 грн в месяц!
Хочу заметить, что за каждое посещение каждого доктора, всё равно придётся платить дополнительно от 600 до 2000 грн из своего кармана, не считая тех 20%. И первые 30 000 - 200 000 грн в каждом году, в зависимости от пакета, страховой не покрываются, а платятся из личного кармана.
Вот так выглядит страховая медицина в США. Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
Какие же вы все-таки бестолочи! Дурні бо бідні, бідні бо дурні. Ты понимаешь, что такое разные цены в разных странах? Просто зайти к врачу и рассказать ему о каки-либо беспокойствах в США стоит $150. Поэтому страховка там обоходится там в $600. Но тебя бестолкового будут лечить по этой страховке, если ты даже, на приведи Господь, серьезно заболеешь и тебе выставят счет на $100 тыщ ... А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Курвам на смех. Перечитай, что я написал. Если бы ВСЕ платили тут за страховку, она бы стоила во много крат дешевле (причем значительную часть ее стоимости покрывали бы ваши работодатели и государство), чем она сейачс стоит для единиц богатеньких. С учетом низкой стоимости медицинских услуг и лекарств вы бы только выиграли. Но не доходит до тупиков. Живите как хотите. Только потом не срите на форумах, что ужасное медицинское обслуживание и врачам надо платить. Это ваш осознанный выбор и поэтому вы полностью заслуживаете такое обслуживание.
Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз
ЛАД написав:С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн. Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц...
Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало. 1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше
Libo написав:Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить.
кхм... это уж что-то уж слишком дешевая , это о тех которые на дорогах на окружной ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України