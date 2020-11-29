safonovstanislav написав:Какая 1000 грн? ..... Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.
Немного дополню. Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн. Далее:
А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн. в год! Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить. Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас.
Что-то у Вас с арифметикой нелады. 40 млрд грн на 40 млн человек это 1000 грн с человека, т.е. с семьи из 4 человек 4000 грн. Многие люди в ресторан ходят в лучшем случае раз в году, а к проституткам вообще не ходят - денег нет. При Вашем раскладе получится 2000 из бюджета на детей + 1000 с людей + 1000 с работодателя. Во что это выльется считать не буду. Заметим только, что 40 млрд в месяц это 480 млрд в год - половина сегодняшнего госбюджета. Половину, как мы считали, заплатит государство но 240 млрд тоже немало. Будьте уверены, если бы так легко было увеличить сборы в бюджет в 1,5 раза или хотя бы на четверть, государство это давно бы сделало.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 лис, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз
При чем тут разница в стоимости жизни? Мы говорим исключительно о стоимости медицинских услуг. Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен. В США 20-ти минутный визит к одному врачу просто поговорить стоит от $70 до $250 без анализов и назначений (это их статистика). Одна госпитализация больного обходится в среднем $10,700. Стоимость просто посещения врача челом без страховки обойдется ему $300-$600, т.к. его уже не защищает страховая компания и он должен молча оплатить счет. Из государственного бюджета на одного человека выделяется $11,000. Стоимость медицинской страховки в США от $200 (это с минимальным набором услуг). Средняя же страховка с участием работодателя порядка $500-$600 в месяц на семью. Эти $500-$600 платят работник и работадатель вместе, как правило 50 на 50. Т.е. семья из своей средней з/п в $5000-$6000 в месяц платит за медицинскую страховку $250-$300. Это в Америке. При их ценах на медицину. Кстати, лекарства по рецепту тоже покрывает страховка. А вы тут начинаете рассказывать басни, что вам придется платить за страховку тыщи долларов с вашими то ценами на медицинские услуги и лекарства.
ЛАД написав:С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн. Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц...
Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало. 1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше
Вы правы, ошибся. Исправил пост. 1000 грн с человека в месяц, может, и хватило бы. Это всё же было бы 480 млрд в год. В 6 с лишним раз больше сегодняшних госзатрат и в 3 с лишним раза больше даже с учётом неофициальных затрат. Конечно, смотря для чего.
Libo написав:А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!
Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца
Тобто коли купують супер/пупер ексклюзивний торт на весілля - то це від 1000 грн бо весіль 100 000 в рік А коли купують 20 млн булок хліба в день - то ціна цих булок буде в рази вища від ціни торта? 1 Ясно що одномоментна зміна правил гри приведе до одномоментної зміни цін.. 2 Але якщо правила гри міняти поступово - то при розширенні ринку-ціни будуть падати,якість послуг рости 3 Ясно що при цьому потрібні будуть компенсатори Тому Зараз Держава витрачає по 4000 грн/рік на особу Якщо Держава дозволить в кінці року забирати 1/4 від зекономлених особою коштів - то ніхто (особливо з пенсіонерів) не буде зацікавлений проходити тестування безпричинно.