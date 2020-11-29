Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2355235623572358 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Пон 30 лис, 2020 01:17 Libo написав: ЛАД написав: safonovstanislav написав: Какая 1000 грн?

.....

Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые. Какая 1000 грн?.....Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.

Немного дополню.

Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.

Далее:

Немного дополню.Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.Далее:



А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн. в год!

Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить.

Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас. А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн.Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить.Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас.

Что-то у Вас с арифметикой нелады.

40 млрд грн на 40 млн человек это 1000 грн с человека , т.е. с семьи из 4 человек 4000 грн.

Многие люди в ресторан ходят в лучшем случае раз в году, а к проституткам вообще не ходят - денег нет.

При Вашем раскладе получится 2000 из бюджета на детей + 1000 с людей + 1000 с работодателя. Во что это выльется считать не буду.

Заметим только, что 40 млрд в месяц это 480 млрд в год - половина сегодняшнего госбюджета. Половину, как мы считали, заплатит государство но 240 млрд тоже немало. Будьте уверены, если бы так легко было увеличить сборы в бюджет в 1,5 раза или хотя бы на четверть, государство это давно бы сделало. Что-то у Вас с арифметикой нелады.40 млрд грн на 40 млн человек это 1000 грн, т.е. с семьи из 4 человек 4000 грн.Многие люди в ресторан ходят в лучшем случае раз в году, а к проституткам вообще не ходят - денег нет.При Вашем раскладе получится 2000 из бюджета на детей + 1000 с людей + 1000 с работодателя. Во что это выльется считать не буду.Заметим только, что 40 млрд в месяц это 480 млрд в год - половина сегодняшнего госбюджета. Половину, как мы считали, заплатит государство но 240 млрд тоже немало. Будьте уверены, если бы так легко было увеличить сборы в бюджет в 1,5 раза или хотя бы на четверть, государство это давно бы сделало. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 лис, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 01:20 safonovstanislav написав: Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз



При чем тут разница в стоимости жизни? Мы говорим исключительно о стоимости медицинских услуг. Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен. В США 20-ти минутный визит к одному врачу просто поговорить стоит от $70 до $250 без анализов и назначений (это их статистика). Одна госпитализация больного обходится в среднем $10,700. Стоимость просто посещения врача челом без страховки обойдется ему $300-$600, т.к. его уже не защищает страховая компания и он должен молча оплатить счет. Из государственного бюджета на одного человека выделяется $11,000. Стоимость медицинской страховки в США от $200 (это с минимальным набором услуг). Средняя же страховка с участием работодателя порядка $500-$600 в месяц на семью. Эти $500-$600 платят работник и работадатель вместе, как правило 50 на 50.

Т.е. семья из своей средней з/п в $5000-$6000 в месяц платит за медицинскую страховку $250-$300. Это в Америке. При их ценах на медицину. Кстати, лекарства по рецепту тоже покрывает страховка.

А вы тут начинаете рассказывать басни, что вам придется платить за страховку тыщи долларов с вашими то ценами на медицинские услуги и лекарства. При чем тут разница в стоимости жизни? Мы говорим исключительно о стоимости медицинских услуг. Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен. В США 20-ти минутный визит к одному врачу просто поговорить стоит от $70 до $250 без анализов и назначений (это их статистика). Одна госпитализация больного обходится в среднем $10,700. Стоимость просто посещения врача челом без страховки обойдется ему $300-$600, т.к. его уже не защищает страховая компания и он должен молча оплатить счет. Из государственного бюджета на одного человека выделяется $11,000. Стоимость медицинской страховки в США от $200 (это с минимальным набором услуг). Средняя же страховка с участием работодателя порядка $500-$600 в месяц на семью. Эти $500-$600 платят работник и работадатель вместе, как правило 50 на 50.Т.е. семья из своей средней з/п в $5000-$6000 в месяц платит за медицинскую страховку $250-$300. Это в Америке. При их ценах на медицину. Кстати, лекарства по рецепту тоже покрывает страховка.А вы тут начинаете рассказывать басни, что вам придется платить за страховку тыщи долларов с вашими то ценами на медицинские услуги и лекарства. Libo 2

Повідомлень: 8954 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 01:25 Libo написав: А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!

Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца



Забыли стоимость недвиги в Украине, когда ипотека ещё работала? То же самое будет и со стоимостью медицины, если сделают обязательное страхование здоровья Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяцаЗабыли стоимость недвиги в Украине, когда ипотека ещё работала? То же самое будет и со стоимостью медицины, если сделают обязательное страхование здоровья Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 30 лис, 2020 01:29, всього редагувалось 1 раз. safonovstanislav Повідомлень: 3037 З нами з: 10.05.14 Подякував: 260 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 01:28 safonovstanislav написав: ЛАД написав: С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.

Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц... С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц...

Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало.

1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало.1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше

Вы правы, ошибся. Исправил пост.

1000 грн с человека в месяц, может, и хватило бы. Это всё же было бы 480 млрд в год. В 6 с лишним раз больше сегодняшних госзатрат и в 3 с лишним раза больше даже с учётом неофициальных затрат.

Конечно, смотря для чего. Вы правы, ошибся. Исправил пост.1000 грн с человека в месяц, может, и хватило бы. Это всё же было бы 480 млрд в год. В 6 с лишним раз больше сегодняшних госзатрат и в 3 с лишним раза больше даже с учётом неофициальных затрат.Конечно, смотря для чего. ЛАД 2 Повідомлень: 17847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 01:31 safonovstanislav написав: Libo написав: А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.! Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца Тобто коли купують супер/пупер ексклюзивний торт на весілля - то це від 1000 грн бо весіль 100 000 в рік

А коли купують 20 млн булок хліба в день - то ціна цих булок буде в рази вища від ціни торта?

1 Ясно що одномоментна зміна правил гри приведе до одномоментної зміни цін..

2 Але якщо правила гри міняти поступово - то при розширенні ринку-ціни будуть падати,якість послуг рости

3 Ясно що при цьому потрібні будуть компенсатори

Тому

Зараз Держава витрачає по 4000 грн/рік на особу

Якщо Держава дозволить в кінці року забирати 1/4 від зекономлених особою коштів - то ніхто (особливо з пенсіонерів) не буде зацікавлений проходити тестування безпричинно. Тобто коли купують супер/пупер ексклюзивний торт на весілля - то це від 1000 грн бо весіль 100 000 в рікА коли купують 20 млн булок хліба в день - то ціна цих булок буде в рази вища від ціни торта?1 Ясно що одномоментна зміна правил гри приведе до одномоментної зміни цін..2 Але якщо правила гри міняти поступово - то при розширенні ринку-ціни будуть падати,якість послуг рости3 Ясно що при цьому потрібні будуть компенсаториТомуЗараз Держава витрачає по 4000 грн/рік на особуЯкщо Держава дозволить в кінці року забирати 1/4 від зекономлених особою коштів - то ніхто (особливо з пенсіонерів) не буде зацікавлений проходити тестування безпричинно. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23605 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2355235623572358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 728 , 729 , 730

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7295 1684541

proftpd66 Нед 29 лис, 2020 12:42