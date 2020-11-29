RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2355235623572358

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:17

  Libo написав:
  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:Какая 1000 грн?
.....
Страховая медицина и 1000 грн в месяц - вещи несовместимые.

Немного дополню.
Согласно Госбюджету на 2020 расходы на медицину составляют 76 млрд. грн.
Далее:


А я посчитал по 1000 грн. в месяц на семью в месяц - это 40 млрд. грн. в месяц в систему здравоохранения. Спавните, сейчас 76 млрд. грн. в год!
Тыщу взял условно. Пусть 50 на 50, 50% платишь ты, 50% работадатель, за ребенка платит государство. 500 грн. с одной з/п, 500 грн. с другой. Тыща из бюджета в месяц. Много? Раз в ресторан или к проститутке дешевой сходить.
Но вся семья уверена, что если не дай Бог что-то, деньги на лечение и всякие операции не понадобятся. Можно в семейный фонд миллион собрать и платить из него на медицину самому. Но он может очень быстро усохнуть или пойти на другие нужды. А тут гарантия. Потерял работу или пошел на пенсию - автоматом за тебя платит государство. Живи хоть сто лет. Что тут вас зануд может еще не устраивать? Я в шоке от вас. :shock:

Что-то у Вас с арифметикой нелады.
40 млрд грн на 40 млн человек это 1000 грн с человека, т.е. с семьи из 4 человек 4000 грн.
Многие люди в ресторан ходят в лучшем случае раз в году, а к проституткам вообще не ходят - денег нет.
При Вашем раскладе получится 2000 из бюджета на детей + 1000 с людей + 1000 с работодателя. Во что это выльется считать не буду.
Заметим только, что 40 млрд в месяц это 480 млрд в год - половина сегодняшнего госбюджета. Половину, как мы считали, заплатит государство но 240 млрд тоже немало. Будьте уверены, если бы так легко было увеличить сборы в бюджет в 1,5 раза или хотя бы на четверть, государство это давно бы сделало.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 лис, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17847
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:20

  safonovstanislav написав:Разница цен? В 15-35 раз? Разве что, в том параллельном измерении в котором вы живёте, в котором вы самый умный, а все остальные бестолочи. В нашем измерении, всё наоборот, а разница в средней стоимости жизни в Украине и США не превышает 5 раз


При чем тут разница в стоимости жизни? Мы говорим исключительно о стоимости медицинских услуг. Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен. В США 20-ти минутный визит к одному врачу просто поговорить стоит от $70 до $250 без анализов и назначений (это их статистика). Одна госпитализация больного обходится в среднем $10,700. Стоимость просто посещения врача челом без страховки обойдется ему $300-$600, т.к. его уже не защищает страховая компания и он должен молча оплатить счет. Из государственного бюджета на одного человека выделяется $11,000. Стоимость медицинской страховки в США от $200 (это с минимальным набором услуг). Средняя же страховка с участием работодателя порядка $500-$600 в месяц на семью. Эти $500-$600 платят работник и работадатель вместе, как правило 50 на 50.
Т.е. семья из своей средней з/п в $5000-$6000 в месяц платит за медицинскую страховку $250-$300. Это в Америке. При их ценах на медицину. Кстати, лекарства по рецепту тоже покрывает страховка.
А вы тут начинаете рассказывать басни, что вам придется платить за страховку тыщи долларов с вашими то ценами на медицинские услуги и лекарства. :o
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8954
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4115 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:25

  Libo написав:А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!

Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца

Забыли стоимость недвиги в Украине, когда ипотека ещё работала? То же самое будет и со стоимостью медицины, если сделают обязательное страхование здоровья
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 30 лис, 2020 01:29, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 10.05.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:28

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.
Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц...

Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало.
1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше

Вы правы, ошибся. Исправил пост.
1000 грн с человека в месяц, может, и хватило бы. Это всё же было бы 480 млрд в год. В 6 с лишним раз больше сегодняшних госзатрат и в 3 с лишним раза больше даже с учётом неофициальных затрат.
Конечно, смотря для чего.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17847
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:31

  safonovstanislav написав:
  Libo написав:А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!
Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца
Тобто коли купують супер/пупер ексклюзивний торт на весілля - то це від 1000 грн бо весіль 100 000 в рік
А коли купують 20 млн булок хліба в день - то ціна цих булок буде в рази вища від ціни торта?
1 Ясно що одномоментна зміна правил гри приведе до одномоментної зміни цін..
2 Але якщо правила гри міняти поступово - то при розширенні ринку-ціни будуть падати,якість послуг рости
3 Ясно що при цьому потрібні будуть компенсатори
Тому
Зараз Держава витрачає по 4000 грн/рік на особу
Якщо Держава дозволить в кінці року забирати 1/4 від зекономлених особою коштів - то ніхто (особливо з пенсіонерів) не буде зацікавлений проходити тестування безпричинно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23605
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2462 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2355235623572358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7295 1684541
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 12:42
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.