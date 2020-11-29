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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 01:25
Libo написав:
А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!
Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца
Забыли стоимость недвиги в Украине, когда ипотека ещё работала? То же самое будет и со стоимостью медицины, если сделают обязательное страхование здоровья
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 30 лис, 2020 01:29, всього редагувалось 1 раз.
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safonovstanislav
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Додано: Пон 30 лис, 2020 01:28
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
С учётом этого пусть общие расходы составляют 76х2=152 млрд. грн.
Если считать население Украины 40 млн., то получаем около 4000 грн на человека в месяц...
Уточню, вы посчитали не на месяц, а на год. Т. е., чтоб иметь такой же уровень здравоохранения, как в США, нужно увеличить расходы на него в 50-100 раз. С поправкой на разницу в стоимости жизни, пусть даже в 10-20 раз, что тоже прям совсем немало.
1000 грн в месяц тут явно не хватит. Нужно, хотя бы 3000-5000 грн в месяц тратить на страховку, а скорее, ближе к 10000 грн в месяц, т. к., хоть зарплаты врачей у нас ниже, стоимость оборудования будет обходится наоборот выше
Вы правы, ошибся. Исправил пост.
1000 грн с человека в месяц, может, и хватило бы. Это всё же было бы 480 млрд в год. В 6 с лишним раз больше сегодняшних госзатрат и в 3 с лишним раза больше даже с учётом неофициальных затрат.
Конечно, смотря для чего.
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ЛАД
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Додано: Пон 30 лис, 2020 01:31
safonovstanislav написав: Libo написав:
А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!
Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца
Тобто коли купують супер/пупер ексклюзивний торт на весілля - то це від 1000 грн бо весіль 100 000 в рік
А коли купують 20 млн булок хліба в день - то ціна цих булок буде в рази вища від ціни торта?
1 Ясно що одномоментна зміна правил гри приведе до одномоментної зміни цін..
2 Але якщо правила гри міняти поступово - то при розширенні ринку-ціни будуть падати,якість послуг рости
3 Ясно що при цьому потрібні будуть компенсатори
Тому
Зараз Держава витрачає по 4000 грн/рік на особу
Якщо Держава дозволить в кінці року забирати 1/4 від зекономлених особою коштів - то ніхто (особливо з пенсіонерів) не буде зацікавлений проходити тестування безпричинно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 30 лис, 2020 01:59
Libo написав:
......
Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен.
Вы уверены в такой цифре?
Насколько знаю, первое посещение одного врача в Он клиник (не самая дорогая) стоит 350 грн.
Пакет полного обследования за один день "Minimum чоловічий варіант – 3 872 грн"; "Medium чоловічий варіант – 7 660 грн."; "Minimum жіночий варіант – 5 047 грн"; "Medium жіночий варіант – 7 258 грн".
Понятно, что если что не так, то "продолжение следует".
И это всё же далеко не полное обследование.
А вы тут начинаете рассказывать басни, что вам придется платить за страховку тыщи долларов с вашими то ценами на медицинские услуги и лекарства.
Может, и не тыщи, но достаточно прилично по отношению к зарплатам.
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ЛАД
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Додано: Пон 30 лис, 2020 02:02
budivelnik написав:
....
Зараз Держава витрачає по 4000 грн/рік на особу
...
Зараз держава витрачає 2000 грн/рік на особу.
И как показывает жизнь, этого совершенно недостаточно.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 03:24
safonovstanislav написав: Libo написав:
А в Украине ежегодный осмотр в приличной частной клинике у всех врачей со всеми анализами стоит всего 3000 грн.!
Это пока нет страховой медицины, т. к. спрос низкий. Будет страхование, цена будет 30 000 грн и запись в очередь на осмотр минимум за 2 месяца
Забыли стоимость недвиги в Украине, когда ипотека ещё работала? То же самое будет и со стоимостью медицины, если сделают обязательное страхование здоровья
Всё дело в том, что медицина это не недвига. Протоколы и цены на нее жестко регулируются государством. Даже в такой стране с самой свободной экономикой, как США. И кроме государства контроль за протоколами и стоимостью лечения осуществляют страховые компании, которые кровно заинтересованы в снижении стоимости медицинских услуг.
Вы в страховой медицине полные нули, но категорически против. "Солженицына не читал, но не согласен и осуждаю."
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Libo
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Додано: Пон 30 лис, 2020 09:39
Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.
+ 502 000 новых случая в мире.
Это наименьшее число с 9 ноября.
7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.
+ 9946 новых случая по Украине
Наблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.
Остаётся понять, не стали ли искусственно занижать этот показатель, потому что вчерашний результат по Харьковской области + 120 вызывает некоторые вопросы, хотя вся последняя неделя там действительно показывает уменьшение новых случаев.
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freeze
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:33
Libo написав:
Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен
Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:36
freeze написав:
Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.
+ 502 000 новых случая в мире.
Это наименьшее число с 9 ноября.
7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.
+ 9946 новых случая по Украине
Наблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.
Остаётся понять, не стали ли искусственно занижать этот показатель, потому что вчерашний результат по Харьковской области + 120 вызывает некоторые вопросы, хотя вся последняя неделя там действительно показывает уменьшение новых случаев.
у нас не только падает число заболевших, но все больше и больше свободных коек с кислородом. Думаю к новому году больницы будут стоять пустыми.
зы. Главное не как голосуют, а как считают...
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:37
Faceless написав:
И немного истории:
тобто більше як за 100 років нічого нового у боротьбі з вірусами не придумали.
прогрес тільки фото не ч.б. а кольорове цифрове.
https://fi202x.blogspot.com/
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