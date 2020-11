Додано: Пон 30 лис, 2020 10:36

freeze написав: Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.



+ 502 000 новых случая в мире.

Это наименьшее число с 9 ноября.

7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.



+ 9946 новых случая по Украине

Наблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.

у нас не только падает число заболевших, но все больше и больше свободных коек с кислородом. Думаю к новому году больницы будут стоять пустыми.



