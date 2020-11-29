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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2356235723582359

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:44

Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:54

  BIGor написав:
  Libo написав:Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен

Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.

Частично на самом деле если есть время , можно сделать дешевле пройтись по государственных врачах некоторые анализы в госуд поликлинике
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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