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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:44
Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:54
BIGor написав: Libo написав:
Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен
Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.
Частично на самом деле если есть время , можно сделать дешевле пройтись по государственных врачах некоторые анализы в госуд поликлинике
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:59
detroytred написав:
Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:01
detroytred написав:
Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:07
flyman написав:
Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
Оно то да, но фармацевтам нужно, чтобы его покупали в таблетках по 300-400 грн за упаковку.
На самом деле витамин Д очень важен, он учувствует в эндокринном обмене, в регулировке выработки гормонов, каким боком он к борьбе с коронавирусом - хз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:14
vetka
Так безобидно же ведь!
Рыбий жир или козий.
Жир не навоз))
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Зимой сонечка мало.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:17
beee написав:
У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь
У меня друг умер на прошлой неделе от ковида, 43 года.
Особо раньше не болел.
Вот такие страшилки, из реальной жизни.
Для кого личная трагедия, для кого всего-лишь цифра в статистике.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:21
detroytred написав:
Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Не читайте эти противопоказания для рыбьего жира в капсулах)))
Они для юристов, чтобы отмазаться от всех случаев жизни.
В среднего размера рыбы скумбрия из магазина 80 однограммовых капсул рыбьего жира, и Вы никогда не читали противопоказаний для поедания скумбрии ))) Ели и не парились.
detroytred написав:
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Это приём больших доз витамина Д, гораздо выше физиологической нормы, такое применяется в исключительно редких случаях. Принимая дома одну-две капсулы витамина Д Вы не получите такой проблемы. Это невозможно даже теоретически.
detroytred написав:
как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
Контролировать можно, что угодно, тратя время и деньги, но надо понимать, что встретить обычного человека в Украине с повышенным содержанием витамина Д, особенно зимой, даже если он принимает по 1-2 капсулы витамина Д, не реально.
Единственные исключения, может есть какие-то психически больные фанаты печени трески в консервах, которые методично едят по полбанки каждый день.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:26
detroytred написав:
Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:31
freeze написав:
Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.
+ 502 000 новых случая в мире.
Это наименьшее число с 9 ноября.
7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.
+ 9946 новых случая по Украине
Наблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.
Остаётся понять, не стали ли искусственно занижать этот показатель, потому что вчерашний результат по Харьковской области + 120 вызывает некоторые вопросы, хотя вся последняя неделя там действительно показывает уменьшение новых случаев.
Возможно, и занижают.
В Харькове, действительно, по сравнению с 1-й декадой показывали заметное снижение новых случаев, но 120 уж слишком резко.
Хотя + 9946 новых случая по Украине тоже резковато.
Понять бы зачем. При агитации за локдаун.
Правая рука не знает, что делает левая?
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