RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2357235823592360>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:44

Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23358
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1943 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:54

  BIGor написав:
  Libo написав:Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен

Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.

Частично на самом деле если есть время , можно сделать дешевле пройтись по государственных врачах некоторые анализы в госуд поликлинике
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6045 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:59

  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать.
vetka
 
Повідомлень: 6728
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:01

  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22300
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:07

  flyman написав:Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Оно то да, но фармацевтам нужно, чтобы его покупали в таблетках по 300-400 грн за упаковку.
На самом деле витамин Д очень важен, он учувствует в эндокринном обмене, в регулировке выработки гормонов, каким боком он к борьбе с коронавирусом - хз.
vetka
 
Повідомлень: 6728
З нами з: 04.03.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:14

vetka
Так безобидно же ведь!
Рыбий жир или козий.
Жир не навоз))

flyman
Зимой сонечка мало.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23358
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1943 раз.
Подякували: 3196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:17

  beee написав:У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь

У меня друг умер на прошлой неделе от ковида, 43 года.
Особо раньше не болел.
Вот такие страшилки, из реальной жизни.
Для кого личная трагедия, для кого всего-лишь цифра в статистике. :twisted:
_Mykola_
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 09.02.09
Подякував: 597 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:21

  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...


Не читайте эти противопоказания для рыбьего жира в капсулах)))
Они для юристов, чтобы отмазаться от всех случаев жизни.
В среднего размера рыбы скумбрия из магазина 80 однограммовых капсул рыбьего жира, и Вы никогда не читали противопоказаний для поедания скумбрии ))) Ели и не парились.

  detroytred написав:Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Это приём больших доз витамина Д, гораздо выше физиологической нормы, такое применяется в исключительно редких случаях. Принимая дома одну-две капсулы витамина Д Вы не получите такой проблемы. Это невозможно даже теоретически.

  detroytred написав:как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.


Контролировать можно, что угодно, тратя время и деньги, но надо понимать, что встретить обычного человека в Украине с повышенным содержанием витамина Д, особенно зимой, даже если он принимает по 1-2 капсулы витамина Д, не реально.
Единственные исключения, может есть какие-то психически больные фанаты печени трески в консервах, которые методично едят по полбанки каждый день.
freeze
4
 
Повідомлень: 19326
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4612 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:26

  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17851
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:31

  freeze написав:Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.

+ 502 000 новых случая в мире.
Это наименьшее число с 9 ноября.
7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.

+ 9946 новых случая по Украине
Наблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.
Остаётся понять, не стали ли искусственно занижать этот показатель, потому что вчерашний результат по Харьковской области + 120 вызывает некоторые вопросы, хотя вся последняя неделя там действительно показывает уменьшение новых случаев.

Возможно, и занижают.
В Харькове, действительно, по сравнению с 1-й декадой показывали заметное снижение новых случаев, но 120 уж слишком резко.
Хотя + 9946 новых случая по Украине тоже резковато.
Понять бы зачем. При агитации за локдаун.
Правая рука не знает, что делает левая?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17851
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4616 раз.
Подякували: 4313 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2357235823592360>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7295 1684770
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 12:42
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.