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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2357235823592360> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Пон 30 лис, 2020 10:44 Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. detroytred

Повідомлень: 23358 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1943 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 10:54 BIGor написав: Libo написав: Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен

Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников. Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.

Частично на самом деле если есть время , можно сделать дешевле пройтись по государственных врачах некоторые анализы в госуд поликлинике Частично на самом деле если есть время , можно сделать дешевле пройтись по государственных врачах некоторые анализы в госуд поликлинике "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3059 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6045 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 10:59 detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать. А зачем? У страха глаза велики. Завтра скажут помогает козий навоз в капсулах, будут и его принимать. vetka Повідомлень: 6728 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:01 detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22300 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1180 раз. Подякували: 1632 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:07 flyman написав: Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Оно то да, но фармацевтам нужно, чтобы его покупали в таблетках по 300-400 грн за упаковку.

На самом деле витамин Д очень важен, он учувствует в эндокринном обмене, в регулировке выработки гормонов, каким боком он к борьбе с коронавирусом - хз. Оно то да, но фармацевтам нужно, чтобы его покупали в таблетках по 300-400 грн за упаковку.На самом деле витамин Д очень важен, он учувствует в эндокринном обмене, в регулировке выработки гормонов, каким боком он к борьбе с коронавирусом - хз. vetka Повідомлень: 6728 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:14 vetka

Так безобидно же ведь!

Рыбий жир или козий.

Жир не навоз))



flyman

Зимой сонечка мало. detroytred

Повідомлень: 23358 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1943 раз. Подякували: 3196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:17 beee написав: У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь У меня вопрос. Нафига вы, вообще, жуть здесь нагоняете? Пишите о частных случаях? Вам делать нефиг? Ладно, нет модераторов, ну так дайте почитать умных людей. Один со своим пророчеством, блин, сектанстким, другие страшилки строчат. Введите в ютюбе аварии, дтп, сидите часами ужасайтесь

У меня друг умер на прошлой неделе от ковида, 43 года.

Особо раньше не болел.

Вот такие страшилки, из реальной жизни.

Для кого личная трагедия, для кого всего-лишь цифра в статистике. У меня друг умер на прошлой неделе от ковида, 43 года.Особо раньше не болел.Вот такие страшилки, из реальной жизни.Для кого личная трагедия, для кого всего-лишь цифра в статистике. _Mykola_ Повідомлень: 4062 З нами з: 09.02.09 Подякував: 597 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:21 detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир... Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Не читайте эти противопоказания для рыбьего жира в капсулах)))

Они для юристов, чтобы отмазаться от всех случаев жизни.

В среднего размера рыбы скумбрия из магазина 80 однограммовых капсул рыбьего жира, и Вы никогда не читали противопоказаний для поедания скумбрии ))) Ели и не парились.



detroytred написав: Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Это приём больших доз витамина Д, гораздо выше физиологической нормы, такое применяется в исключительно редких случаях. Принимая дома одну-две капсулы витамина Д Вы не получите такой проблемы. Это невозможно даже теоретически.



detroytred написав: как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.



Контролировать можно, что угодно, тратя время и деньги, но надо понимать, что встретить обычного человека в Украине с повышенным содержанием витамина Д, особенно зимой, даже если он принимает по 1-2 капсулы витамина Д, не реально.

Единственные исключения, может есть какие-то психически больные фанаты печени трески в консервах, которые методично едят по полбанки каждый день. Не читайте эти противопоказания для рыбьего жира в капсулах)))Они для юристов, чтобы отмазаться от всех случаев жизни.В среднего размера рыбы скумбрия из магазина 80 однограммовых капсул рыбьего жира, и Вы никогда не читали противопоказаний для поедания скумбрии ))) Ели и не парились.Это приём больших доз витамина Д, гораздо выше физиологической нормы, такое применяется в исключительно редких случаях. Принимая дома одну-две капсулы витамина Д Вы не получите такой проблемы. Это невозможно даже теоретически.Контролировать можно, что угодно, тратя время и деньги, но надо понимать, что встретить обычного человека в Украине с повышенным содержанием витамина Д, особенно зимой, даже если он принимает по 1-2 капсулы витамина Д, не реально.Единственные исключения, может есть какие-то психически больные фанаты печени трески в консервах, которые методично едят по полбанки каждый день. freeze 4 Повідомлень: 19326 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4612 раз. Подякували: 7357 раз. Профіль 5 22 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:26 detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил. Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил. ЛАД 2 Повідомлень: 17851 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:31 freeze написав: Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.



+ 502 000 новых случая в мире.

Это наименьшее число с 9 ноября.

7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.



+ 9946 новых случая по Украине

Наблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.

Остаётся понять, не стали ли искусственно занижать этот показатель, потому что вчерашний результат по Харьковской области + 120 вызывает некоторые вопросы, хотя вся последняя неделя там действительно показывает уменьшение новых случаев. Смотрим воскресные данные по миру и в Украине.+ 502 000 новых случая в мире.Это наименьшее число с 9 ноября.7-дневная средняя показателей - новые случаи и умершие за сутки - всё-таки очень слабо и неуверенно, но смотрит вниз, немного уменьшаясь.+ 9946 новых случая по УкраинеНаблюдается даже уменьшение этого показателя по сравнению с данными за прошлое воскресенье. Относительное уменьшение темпов прироста числа новых случаев при сравнении всех воскресных дней наблюдается впервые с 28 сентября.Остаётся понять, не стали ли искусственно занижать этот показатель, потому что вчерашний результат по Харьковской области + 120 вызывает некоторые вопросы, хотя вся последняя неделя там действительно показывает уменьшение новых случаев.

Возможно, и занижают.

В Харькове, действительно, по сравнению с 1-й декадой показывали заметное снижение новых случаев, но 120 уж слишком резко.

Хотя + 9946 новых случая по Украине тоже резковато.

Понять бы зачем. При агитации за локдаун.

Правая рука не знает, что делает левая? Возможно, и занижают.В Харькове, действительно, по сравнению с 1-й декадой показывали заметное снижение новых случаев, но 120 уж слишком резко.Хотя + 9946 новых случая по Украине тоже резковато.Понять бы зачем. При агитации за локдаун.Правая рука не знает, что делает левая? ЛАД 2 Повідомлень: 17851 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2357235823592360> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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