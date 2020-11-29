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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2357235823592360

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:32

  flyman написав:
  Faceless написав:И немного истории:...

тобто більше як за 100 років нічого нового у боротьбі з вірусами не придумали.
прогрес тільки фото не ч.б. а кольорове цифрове.

Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:33

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.


Надо ещё понимать, что есть идеальная норма, которую печатают в результатах анализа, есть просто норма, а есть проблемные результаты.
Запомнил разговор со знакомым гастроэнтерологом, к которому когда-то давно прибежал на консультацию, потому что в каком анализе было написано норма 100-150, а у меня было 170. Он мне показал результат такого же анализа у него на столе, где было написано 1100. И сказал - вот это проблема, а ты со своими 170 иди домой, и не морочь голову и себе, и мне. :lol: Был бы незнакомый, начал бы меня лечить за деньги, а так поскольку врач знакомый с детства, то сказал просто честно и прямо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:35

  BIGor написав:
  Libo написав:Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен

Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.


Троль позорный. Или брехло гороховое. :?

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Я два года назад проходил еще за 3 тыщи.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:38

  detroytred написав:vetka
Так безобидно же ведь!
Рыбий жир или козий.
Жир не навоз))

flyman
Зимой сонечка мало.

На самом деле гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. Всего должно быть в меру.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
Часто недостатньо. Але приймати треба не від балди
Faceless
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