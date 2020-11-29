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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2357235823592360 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Пон 30 лис, 2020 11:32 flyman написав: Faceless написав: И немного истории:... И немного истории:...

тобто більше як за 100 років нічого нового у боротьбі з вірусами не придумали.

прогрес тільки фото не ч.б. а кольорове цифрове. тобто більше як за 100 років нічого нового у боротьбі з вірусами не придумали.прогрес тільки фото не ч.б. а кольорове цифрове.

Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся... Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся... _hunter Повідомлень: 3119 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:33 ЛАД написав: detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил. Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.



Надо ещё понимать, что есть идеальная норма, которую печатают в результатах анализа, есть просто норма, а есть проблемные результаты.

Запомнил разговор со знакомым гастроэнтерологом, к которому когда-то давно прибежал на консультацию, потому что в каком анализе было написано норма 100-150, а у меня было 170. Он мне показал результат такого же анализа у него на столе, где было написано 1100. И сказал - вот это проблема, а ты со своими 170 иди домой, и не морочь голову и себе, и мне. Был бы незнакомый, начал бы меня лечить за деньги, а так поскольку врач знакомый с детства, то сказал просто честно и прямо. Надо ещё понимать, что есть идеальная норма, которую печатают в результатах анализа, есть просто норма, а есть проблемные результаты.Запомнил разговор со знакомым гастроэнтерологом, к которому когда-то давно прибежал на консультацию, потому что в каком анализе было написано норма 100-150, а у меня было 170. Он мне показал результат такого же анализа у него на столе, где было написано 1100. И сказал - вот это проблема, а ты со своими 170 иди домой, и не морочь голову и себе, и мне.Был бы незнакомый, начал бы меня лечить за деньги, а так поскольку врач знакомый с детства, то сказал просто честно и прямо. freeze 4 Повідомлень: 19326 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4612 раз. Подякували: 7357 раз. Профіль 5 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:35 BIGor написав: Libo написав: Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен

Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников. Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.



Троль позорный. Или брехло гороховое.



Медицинский центр Инго. ул.Б.Васильковская

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ВІД 40 РОКІВ



Послуги, що входять в комплекс:



КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ — 5 лікарів:



Консультація лікаря-кардіолога

Консультація лікаря-невропатолога

Консультація лікаря-офтальмолога

Консультація лікаря-уролога

Консультація лікаря-терапевта (за результатами обстежень)



ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА — 5 досліджень:

Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (1 проекція)

УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) і заочеревинного простору (нирки, надниркові залози)

УЗД щитоподібної залози

УЗД передміхурової залози і сечового міхура з визначенням залишкової сечі трансабдоминально

Електрокардіографія (ЕКГ)



ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА — 11 аналізів:



Взяття крові для дослідження

Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно)

Аланінамінотрансфераза (ALT)

Аспартатамінотрансфераза (АSТ)

Білірубін загальний, прямий, непрямий

Глюкоза

Загальний білок

Креатинін

Ліпідограма (6 показників)

Сечовина

Аналіз сечі загальний

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)





Ціна за комерційним прайсом — 5 939 грн.

Спеціальна ціна — 4 450 грн.

https://mci.ua/programs/programma-kompl ... ot-40-let/



Я два года назад проходил еще за 3 тыщи. Троль позорный. Или брехло гороховое.Медицинский центр Инго. ул.Б.ВасильковскаяПослуги, що входять в комплекс:Консультація лікаря-кардіологаКонсультація лікаря-невропатологаКонсультація лікаря-офтальмологаКонсультація лікаря-урологаКонсультація лікаря-терапевта (за результатами обстежень)Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (1 проекція)УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) і заочеревинного простору (нирки, надниркові залози)УЗД щитоподібної залозиУЗД передміхурової залози і сечового міхура з визначенням залишкової сечі трансабдоминальноЕлектрокардіографія (ЕКГ)Взяття крові для дослідженняКлінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно)Аланінамінотрансфераза (ALT)Аспартатамінотрансфераза (АSТ)Білірубін загальний, прямий, непрямийГлюкозаЗагальний білокКреатинінЛіпідограма (6 показників)СечовинаАналіз сечі загальнийПростат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)Я два года назад проходил еще за 3 тыщи. Libo 2

Повідомлень: 8958 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:38 detroytred написав: vetka

Так безобидно же ведь!

Рыбий жир или козий.

Жир не навоз))



flyman

Зимой сонечка мало. Также ведь!Рыбий жир или козий.Жир не навоз))flymanЗимой сонечка мало.

На самом деле гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. Всего должно быть в меру. На самом деле гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. Всего должно быть в меру. vetka Повідомлень: 6728 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 12:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...



Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Часто недостатньо. Але приймати треба не від балди Часто недостатньо. Але приймати треба не від балди Faceless

Модератор Повідомлень: 28164 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1184 раз. Подякували: 6773 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2357235823592360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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