Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:32
Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся...
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:33
Надо ещё понимать, что есть идеальная норма, которую печатают в результатах анализа, есть просто норма, а есть проблемные результаты.
Запомнил разговор со знакомым гастроэнтерологом, к которому когда-то давно прибежал на консультацию, потому что в каком анализе было написано норма 100-150, а у меня было 170. Он мне показал результат такого же анализа у него на столе, где было написано 1100. И сказал - вот это проблема, а ты со своими 170 иди домой, и не морочь голову и себе, и мне. Был бы незнакомый, начал бы меня лечить за деньги, а так поскольку врач знакомый с детства, то сказал просто честно и прямо.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:35
Троль позорный. Или брехло гороховое.
Медицинский центр Инго. ул.Б.Васильковская
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ВІД 40 РОКІВ
Послуги, що входять в комплекс:
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ — 5 лікарів:
Консультація лікаря-кардіолога
Консультація лікаря-невропатолога
Консультація лікаря-офтальмолога
Консультація лікаря-уролога
Консультація лікаря-терапевта (за результатами обстежень)
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА — 5 досліджень:
Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (1 проекція)
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) і заочеревинного простору (нирки, надниркові залози)
УЗД щитоподібної залози
УЗД передміхурової залози і сечового міхура з визначенням залишкової сечі трансабдоминально
Електрокардіографія (ЕКГ)
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА — 11 аналізів:
Взяття крові для дослідження
Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно)
Аланінамінотрансфераза (ALT)
Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
Білірубін загальний, прямий, непрямий
Глюкоза
Загальний білок
Креатинін
Ліпідограма (6 показників)
Сечовина
Аналіз сечі загальний
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)
Ціна за комерційним прайсом — 5 939 грн.
Спеціальна ціна — 4 450 грн.
Я два года назад проходил еще за 3 тыщи.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:38
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Часто недостатньо. Але приймати треба не від балди
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