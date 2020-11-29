Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:32
Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся...
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:33
Надо ещё понимать, что есть идеальная норма, которую печатают в результатах анализа, есть просто норма, а есть проблемные результаты.
Запомнил разговор со знакомым гастроэнтерологом, к которому когда-то давно прибежал на консультацию, потому что в каком анализе было написано норма 100-150, а у меня было 170. Он мне показал результат такого же анализа у него на столе, где было написано 1100. И сказал - вот это проблема, а ты со своими 170 иди домой, и не морочь голову и себе, и мне. Был бы незнакомый, начал бы меня лечить за деньги, а так поскольку врач знакомый с детства, то сказал просто честно и прямо.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:35
Медицинский центр Инго. ул.Б.Васильковская
ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ВІД 40 РОКІВ
Послуги, що входять в комплекс:
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ — 5 лікарів:
Консультація лікаря-кардіолога
Консультація лікаря-невропатолога
Консультація лікаря-офтальмолога
Консультація лікаря-уролога
Консультація лікаря-терапевта (за результатами обстежень)
ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА — 5 досліджень:
Цифрова рентгенографія органів грудної клітини (1 проекція)
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) і заочеревинного простору (нирки, надниркові залози)
УЗД щитоподібної залози
УЗД передміхурової залози і сечового міхура з визначенням залишкової сечі трансабдоминально
Електрокардіографія (ЕКГ)
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА — 11 аналізів:
Взяття крові для дослідження
Клінічний аналіз крові (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічно)
Аланінамінотрансфераза (ALT)
Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
Білірубін загальний, прямий, непрямий
Глюкоза
Загальний білок
Креатинін
Ліпідограма (6 показників)
Сечовина
Аналіз сечі загальний
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)
Ціна за комерційним прайсом — 5 939 грн.
Спеціальна ціна — 4 450 грн.
Я два года назад проходил еще за 3 тыщи.
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:38
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Часто недостатньо. Але приймати треба не від балди
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С завтрашнего дня одесские школьники 5-11 классов на две недели перейдут к дистанционной форме обучения по причине резкого роста COVID-19 и ОРВИ.
Об этом сообщила директор департамента образования и науки мэрии Елена Буйневич.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:57
Спрашивал у знакомого врача как ситуация с коронавирусом в Украине. Сказал что больных стало приходить меньше после выборов, но сейчас опять много. У коллеги есть случай повторного заболевания, оба раза тест положительный, проявлялся как пневмония без осложнений. Умирают в основном уже в стационаре.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:22
если же серьезно то у организма очень сильны механизмы поддержания равновесия внутреннего состояния , и какми-то 100 мг аспирина + 1000 МЕ Д3 так просто нарушить его не получиться . Если вы скушаете пачку аспирина и пачку витамина Д3 тогда возможно вам что-то и случиться ( скорее всего изжога и диарея) так как мало какие безрецептурные препараты реально опасны для жизни . Да такие есть, но называть их не буду . А так отпуск по рецептах не совсем зря придумали
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Обращение к жителям города и области.
По состоянию на 6 утра в городе Одесса
Осталось:
Новое отделение на 90 мест, которое открылось наТроицкой 28/11 - 10 мест (за сутки практически заполнено)
Инфекционка - 2 мужских
Парк Шевченко- 2 м и 2 ж
Водники -0
Еврейская -0
10 Больница - 2 мужских пцр плюс
Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут ещё десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и «65 Процентов загрузки»
В области
Усатово- 17 мест
Беляевка 0
Кодыма 0
Раздельная 8
Любашовка 8
Килия 2
Сарата 8
Черноморск 0
Белгород 0
Подолськ - 70.
Пора видимо переезжать в подолськ.
Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера, в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома. Тяжело) и посоветовал Срочно найти место в Реанимации любой больницы города потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в Реанимации их стационара нет.
А ещё нет врачей. И когда в апреле покупали Ивл все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестёр купить будет негде. Так и вышло. Ивл есть, реанимаций нет. Врачей нет.
Пожалуйста! Грядёт катастрофа.
Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни.
Врачи на грани. Как вам описать, что происходит в Стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и тд). Как показать, что даже в частных клиниках Уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют!!
Как вам ещё донести, что вы и ваши родители просто не получите помощь в тот момент, когда она понадобится вам...
———-
4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - «помогите спасти маму и папу». Я посмотрела анализы папы и посоветовала Срочно его госпитализировать. Папу конечно же брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в Новый стационар на Троицкой сатурация 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия Одарий
Лена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой- мама слишком слаба)
В момент когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали.. Утром, когда Лена делала уже себе кт (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы) ей позвонили из морга. Даже не из больницы.
Сейчас мама в Реанимации и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет.
Теперь по сути происходящего :
Вчера я передавала маску кислородную с мешком в стационар Черноморска, актемру в инфекицонку, кислородные концентраторы в подольск, черноморск и по всему городу. И кликсан в Водников. И даже нашла бокс инфекционный для пациента, которого будут самолётом военным транспортировать в Киев. Все это я закупала давно, понимая что будут проблемы с поставками. Почему это не закупало государство я не знаю. Но всего этого уже почти нет, а для больных короновирусом это жизненно необходимые медикаменты и расходники.
Я не смогу обеспечить всех.
Да я и не вижу всех..многие остаются без
Помощи.
Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще-не просите!
Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи- сотни!
Зато я вижу сотни назначений с гроприназином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови!
Я не могу устроить в реанимацию где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего.
Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам- не предлагаете. Мне все равно сколько у вас денег.
А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. «Сильные мира» сего творят такое, что стыдно писать...
Пришло время когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли.
Единственное, что я пока ещё могу это дать вам домой кислород. Но он сам по себе не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет.
И кислорода этого уже тоже очень мало.
Система рухнула. И чтобы вам не говорили с экранов- они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаёмся тут сами по себе.
Одесса
29.11"
Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.
Тыц:
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:39
Что вы называете базовыми анализами?
В Синево сейчас пакеты типа "Полное обследование здоровья" стоят от 2 до 3 тыс.
У вас, вероятно, были какие-то специфические анализы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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