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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2358235923602361>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:32

  flyman написав:
  Faceless написав:И немного истории:...

тобто більше як за 100 років нічого нового у боротьбі з вірусами не придумали.
прогрес тільки фото не ч.б. а кольорове цифрове.

Фиг с ними, с вирусами -- в плане того же отопления за 10000 лет ничего нового не придумали -- так у костров и греемся...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:33

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.


Надо ещё понимать, что есть идеальная норма, которую печатают в результатах анализа, есть просто норма, а есть проблемные результаты.
Запомнил разговор со знакомым гастроэнтерологом, к которому когда-то давно прибежал на консультацию, потому что в каком анализе было написано норма 100-150, а у меня было 170. Он мне показал результат такого же анализа у него на столе, где было написано 1100. И сказал - вот это проблема, а ты со своими 170 иди домой, и не морочь голову и себе, и мне. :lol: Был бы незнакомый, начал бы меня лечить за деньги, а так поскольку врач знакомый с детства, то сказал просто честно и прямо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:35

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Я два года назад проходил еще за 3 тыщи.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:38

  detroytred написав:vetka
Так безобидно же ведь!
Рыбий жир или козий.
Жир не навоз))

flyman
Зимой сонечка мало.

На самом деле гипервитаминоз так же плох, как и авитаминоз. Всего должно быть в меру.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
Часто недостатньо. Але приймати треба не від балди
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

С завтрашнего дня одесские школьники 5-11 классов на две недели перейдут к дистанционной форме обучения по причине резкого роста COVID-19 и ОРВИ.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки мэрии Елена Буйневич.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:57

Спрашивал у знакомого врача как ситуация с коронавирусом в Украине. Сказал что больных стало приходить меньше после выборов, но сейчас опять много. У коллеги есть случай повторного заболевания, оба раза тест положительный, проявлялся как пневмония без осложнений. Умирают в основном уже в стационаре.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:22

  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

https://russian7.ru/post/peredozirovka- ... niki-niko/
Передозировка: почему полярники никогда не едят  печень белого медведя Ни один современный полярник или просто охотник не станет есть печень белого медведя. Несмотря на то, что никаких ядов этот орган животного не содержит, не исключены и летальные исходы. Но чаще всего у исследователей прошлого, которые еще не знали об опасных свойствах печени белого медведя, наблюдались признаки, похожие на умопомешательство.

если же серьезно то у организма очень сильны механизмы поддержания равновесия внутреннего состояния , и какми-то 100 мг аспирина + 1000 МЕ Д3 так просто нарушить его не получиться . Если вы скушаете пачку аспирина и пачку витамина Д3 тогда возможно вам что-то и случиться ( скорее всего изжога и диарея) так как мало какие безрецептурные препараты реально опасны для жизни . Да такие есть, но называть их не буду :) . А так отпуск по рецептах не совсем зря придумали
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Обращение к жителям города и области.

По состоянию на 6 утра в городе Одесса
Осталось:
Новое отделение на 90 мест, которое открылось наТроицкой 28/11 - 10 мест (за сутки практически заполнено)
Инфекционка - 2 мужских
Парк Шевченко- 2 м и 2 ж
Водники -0
Еврейская -0
10 Больница - 2 мужских пцр плюс
Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут ещё десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и «65 Процентов загрузки»

В области
Усатово- 17 мест
Беляевка 0
Кодыма 0
Раздельная 8
Любашовка 8
Килия 2
Сарата 8
Черноморск 0
Белгород 0
Подолськ - 70.
Пора видимо переезжать в подолськ.

Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера, в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома. Тяжело) и посоветовал Срочно найти место в Реанимации любой больницы города потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в Реанимации их стационара нет.
А ещё нет врачей. И когда в апреле покупали Ивл все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестёр купить будет негде. Так и вышло. Ивл есть, реанимаций нет. Врачей нет.

Пожалуйста! Грядёт катастрофа.
Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни.
Врачи на грани. Как вам описать, что происходит в Стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и тд). Как показать, что даже в частных клиниках Уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют!!
Как вам ещё донести, что вы и ваши родители просто не получите помощь в тот момент, когда она понадобится вам...
———-
4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - «помогите спасти маму и папу». Я посмотрела анализы папы и посоветовала Срочно его госпитализировать. Папу конечно же брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в Новый стационар на Троицкой сатурация 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия Одарий
Лена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой- мама слишком слаба)
В момент когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали.. Утром, когда Лена делала уже себе кт (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы) ей позвонили из морга. Даже не из больницы.
Сейчас мама в Реанимации и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет.

Теперь по сути происходящего :
Вчера я передавала маску кислородную с мешком в стационар Черноморска, актемру в инфекицонку, кислородные концентраторы в подольск, черноморск и по всему городу. И кликсан в Водников. И даже нашла бокс инфекционный для пациента, которого будут самолётом военным транспортировать в Киев. Все это я закупала давно, понимая что будут проблемы с поставками. Почему это не закупало государство я не знаю. Но всего этого уже почти нет, а для больных короновирусом это жизненно необходимые медикаменты и расходники.
Я не смогу обеспечить всех.
Да я и не вижу всех..многие остаются без
Помощи.
Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще-не просите!
Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи- сотни!
Зато я вижу сотни назначений с гроприназином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови!
Я не могу устроить в реанимацию где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего.
Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам- не предлагаете. Мне все равно сколько у вас денег.
А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. «Сильные мира» сего творят такое, что стыдно писать...
Пришло время когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли.

Единственное, что я пока ещё могу это дать вам домой кислород. Но он сам по себе не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет.
И кислорода этого уже тоже очень мало.
Система рухнула. И чтобы вам не говорили с экранов- они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаёмся тут сами по себе.

Одесса
29.11"

Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.
Тыц:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:39

  BIGor написав:
  Libo написав:Я тебе привел конкреный пример - полный ежегодный осмотр у всех врачей со всеми анализацми в Украине в хорошей частной клинике стоит 3 тыщи гривен
Зачем так нагло врать? Сдавал не все базовые анализы в диле в году так 17-м - ушла вся киевская месячная зарплата. И это без платы за врачей, только получить 2 бумажки с результатами тестов. Ненавижу наглую ложь от сказочников.

Что вы называете базовыми анализами?
В Синево сейчас пакеты типа "Полное обследование здоровья" стоят от 2 до 3 тыс.
У вас, вероятно, были какие-то специфические анализы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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