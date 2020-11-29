Додано: Пон 30 лис, 2020 13:34

"Обращение к жителям города и области.По состоянию на 6 утра в городе ОдессаОсталось:Новое отделение на 90 мест, которое открылось наТроицкой 28/11 - 10 мест (за сутки практически заполнено)Инфекционка - 2 мужскихПарк Шевченко- 2 м и 2 жВодники -0Еврейская -010 Больница - 2 мужских пцр плюсВсе. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут ещё десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и «65 Процентов загрузки»В областиУсатово- 17 местБеляевка 0Кодыма 0Раздельная 8Любашовка 8Килия 2Сарата 8Черноморск 0Белгород 0Подолськ - 70.Пора видимо переезжать в подолськ.Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера, в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома. Тяжело) и посоветовал Срочно найти место в Реанимации любой больницы города потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в Реанимации их стационара нет.А ещё нет врачей. И когда в апреле покупали Ивл все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестёр купить будет негде. Так и вышло. Ивл есть, реанимаций нет. Врачей нет.Пожалуйста! Грядёт катастрофа.Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни.Врачи на грани. Как вам описать, что происходит в Стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и тд). Как показать, что даже в частных клиниках Уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют!!Как вам ещё донести, что вы и ваши родители просто не получите помощь в тот момент, когда она понадобится вам...———-4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - «помогите спасти маму и папу». Я посмотрела анализы папы и посоветовала Срочно его госпитализировать. Папу конечно же брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в Новый стационар на Троицкой сатурация 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия ОдарийЛена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой- мама слишком слаба)В момент когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали.. Утром, когда Лена делала уже себе кт (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы) ей позвонили из морга. Даже не из больницы.Сейчас мама в Реанимации и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет.Теперь по сути происходящего :Вчера я передавала маску кислородную с мешком в стационар Черноморска, актемру в инфекицонку, кислородные концентраторы в подольск, черноморск и по всему городу. И кликсан в Водников. И даже нашла бокс инфекционный для пациента, которого будут самолётом военным транспортировать в Киев. Все это я закупала давно, понимая что будут проблемы с поставками. Почему это не закупало государство я не знаю. Но всего этого уже почти нет, а для больных короновирусом это жизненно необходимые медикаменты и расходники.Я не смогу обеспечить всех.Да я и не вижу всех..многие остаются безПомощи.Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще-не просите!Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи- сотни!Зато я вижу сотни назначений с гроприназином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови!Я не могу устроить в реанимацию где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего.Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам- не предлагаете. Мне все равно сколько у вас денег.А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. «Сильные мира» сего творят такое, что стыдно писать...Пришло время когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли.Единственное, что я пока ещё могу это дать вам домой кислород. Но он сам по себе не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет.И кислорода этого уже тоже очень мало.Система рухнула. И чтобы вам не говорили с экранов- они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаёмся тут сами по себе.Одесса29.11"Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.Тыц: