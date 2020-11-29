Кличко: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть, а для этого нужен газ" , от себя добавлю - но где его взять?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45
Кличко: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть, а для этого нужен газ" , от себя добавлю - но где его взять?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:56
Где вы такое нашли?
В
А уровень витамина Д и кальция я контролирую 2 раза в год.
И меньше обращайте внимания на простыни, которые вкладывают во все упаковки лекарств. Это традиция, заимствованная у Запада, где за прыщик, вскочивший после приема таблетки от головной боли, юристы типа нашего Игнеуса могут засудить фирму на десяток млн.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:59
Угу, "просто перестать стрелять" (с)
Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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