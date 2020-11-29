Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2358235923602361 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 27 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 42% 36 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 20% 17 Всього голосів : 85 Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45 flyman написав: Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Кличко: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть, а для этого нужен газ" , от себя добавлю - но где его взять?

ЛАД написав: Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил. Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.

"у простых людей, так и болезни всегда простые — перелом оконечностей, стригучий лишай, белая горячка... Ну, а как интеллигенция, так сразу авторемонтозное изменение сосудов..." (Г.Хазанов. 1980е) Кличко: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть, а для этого нужен газ" , от себя добавлю - но где его взять?"у простых людей, так и болезни всегда простые — перелом оконечностей, стригучий лишай, белая горячка... Ну, а как интеллигенция, так сразу авторемонтозное изменение сосудов..." (Г.Хазанов. 1980е) Востаннє редагувалось yama в Пон 30 лис, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3061 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6053 раз. Подякували: 638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 13:56 detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Где вы такое нашли?

В https://compendium.com.ua/dec/338400/ такого нет.

А уровень витамина Д и кальция я контролирую 2 раза в год.

И меньше обращайте внимания на простыни, которые вкладывают во все упаковки лекарств. Это традиция, заимствованная у Запада, где за прыщик, вскочивший после приема таблетки от головной боли, юристы типа нашего Игнеуса могут засудить фирму на десяток млн.



ЗЫ. Фриз уже об этом написал выше. Где вы такое нашли?такого нет.А уровень витамина Д и кальция я контролирую 2 раза в год.И меньше обращайте внимания на простыни, которые вкладывают во все упаковки лекарств. Это традиция, заимствованная у Запада, где за прыщик, вскочивший после приема таблетки от головной боли, юристы типа нашего Игнеуса могут засудить фирму на десяток млн.ЗЫ. Фриз уже об этом написал выше. Востаннє редагувалось Starikan в Пон 30 лис, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17797 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2036 раз. Подякували: 2879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 13:59 flyman написав: detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Щоб вироблявся Д, третак як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)

Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости). Угу, "просто перестать стрелять" (с)Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17797 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2036 раз. Подякували: 2879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 14:11 Starikan написав: flyman написав: detroytred написав: Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...

Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.

Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?

Не контролируя там всякие балансы в крови. Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. Щоб вироблявся Д, третак як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)

Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости). Угу, "просто перестать стрелять" (с)1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).

Звідки ж про це знати підвальній Мусі Звідки ж про це знати підвальній Мусі change_pm Повідомлень: 2580 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 14:27 Starikan написав: flyman написав: .....

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. .....Щоб вироблявся Д, третак як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)

Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости). Угу, "просто перестать стрелять" (с)Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).

У работающих людей может просто не хватить времени быть на солнце. У работающих людей может просто не хватить времени быть на солнце. ЛАД 2 Повідомлень: 17852 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4616 раз. Подякували: 4313 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 14:30 ЛАД написав: Starikan написав: flyman написав: .....

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом. .....Щоб вироблявся Д, третак як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)

Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости). Угу, "просто перестать стрелять" (с)Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).

У работающих людей может просто не хватить времени быть на солнце. У работающих людей может просто не хватить времени быть на солнце.

Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Только сейчас он чуть ли не панацея от вируса стал. Магия мистика. Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Только сейчас он чуть ли не панацея от вируса стал. Магия мистика. vetka Повідомлень: 6729 З нами з: 04.03.14 Подякував: 420 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 14:32 Binimovich написав: "Обращение к жителям города и области.



...



Одесса

29.11"



Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.

Тыц:

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579 "Обращение к жителям города и области....Одесса29.11"Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.Тыц:

Не было. Спасибо.

Может "некоторые", махающие тут "бумажными койками" налево и направо что-то поймут. Хотя если по предыдущим попыткам судить... Не было. Спасибо.Может "некоторые", махающие тут "бумажными койками" налево и направо что-то поймут. Хотя если по предыдущим попыткам судить... _hunter Повідомлень: 3123 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2358235923602361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: osafly yama і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 728 , 729 , 730

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7295 1684882

proftpd66 Нед 29 лис, 2020 12:42