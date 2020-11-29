flyman написав:Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
Кличко: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть, а для этого нужен газ" , от себя добавлю - но где его взять?
ЛАД написав:Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.
"у простых людей, так и болезни всегда простые — перелом оконечностей, стригучий лишай, белая горячка... Ну, а как интеллигенция, так сразу авторемонтозное изменение сосудов..." (Г.Хазанов. 1980е)
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 лис, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир... Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад? Не контролируя там всякие балансы в крови.
Где вы такое нашли? В https://compendium.com.ua/dec/338400/ такого нет. А уровень витамина Д и кальция я контролирую 2 раза в год. И меньше обращайте внимания на простыни, которые вкладывают во все упаковки лекарств. Это традиция, заимствованная у Запада, где за прыщик, вскочивший после приема таблетки от головной боли, юристы типа нашего Игнеуса могут засудить фирму на десяток млн.
ЗЫ. Фриз уже об этом написал выше.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 30 лис, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир... Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад? Не контролируя там всякие балансы в крови.
Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
Угу, "просто перестать стрелять" (с) Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир... Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения. Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад? Не контролируя там всякие балансы в крови.
Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.
Угу, "просто перестать стрелять" (с) Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).