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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2358235923602361

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 85
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
27
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
42%
36
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:45

  flyman написав:Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Кличко: "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть, а для этого нужен газ" , от себя добавлю - но где его взять?
  ЛАД написав:Старикан как раз контролировал - сначала принимал бОльшую дозу, чтобы компенсировать нехватку, потом уменьшил.

"у простых людей, так и болезни всегда простые — перелом оконечностей, стригучий лишай, белая горячка... Ну, а как интеллигенция, так сразу авторемонтозное изменение сосудов..." (Г.Хазанов. 1980е)
Востаннє редагувалось yama в Пон 30 лис, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:56

  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Где вы такое нашли?
В https://compendium.com.ua/dec/338400/ такого нет.
А уровень витамина Д и кальция я контролирую 2 раза в год.
И меньше обращайте внимания на простыни, которые вкладывают во все упаковки лекарств. Это традиция, заимствованная у Запада, где за прыщик, вскочивший после приема таблетки от головной боли, юристы типа нашего Игнеуса могут засудить фирму на десяток млн.

ЗЫ. Фриз уже об этом написал выше.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 30 лис, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:59

  flyman написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)
Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:11

  Starikan написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Посоветовали рыбий жир в капсулах. Глянул на ограничения противопоказания - офигел. Какой-то всего лишь рыбий жир...
Старикан и др., принимающие витамин Д, такой вопрос: насколько я понял, он не рекомендуется с антикоагулянтами, провоцирует кровотечения.
Но при Ковиде колят кроверазжижающие; Кардиомагнил тоже разжижает, как вы принимаете этот витамин Д, наугад?
Не контролируя там всякие балансы в крови.

Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)
Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).

Звідки ж про це знати підвальній Мусі :?: :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:27

  Starikan написав:
  flyman написав:.....
Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)
Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).

У работающих людей может просто не хватить времени быть на солнце.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:30

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  flyman написав:.....
Щоб вироблявся Д, тре просто бувати на сонці так як він виробляється при опроміненні ультрафіолетом.

Угу, "просто перестать стрелять" (с)
Многим (и мне в том числе) запрещено загорать на солнце 1) из-за возраста 2) из-за кожных болезней (назагорались в молодости).

У работающих людей может просто не хватить времени быть на солнце.

Интересно, как все раньше жили с недостатком этого злосчастного витамина Д? Только сейчас он чуть ли не панацея от вируса стал. Магия мистика.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:32

  Binimovich написав:"Обращение к жителям города и области.

...

Одесса
29.11"

Не знаю, было ли уже. Решил оставить. Вести с полей, так сказать.
Тыц:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579

Не было. Спасибо.
Может "некоторые", махающие тут "бумажными койками" налево и направо что-то поймут. Хотя если по предыдущим попыткам судить...
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