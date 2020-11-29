Додано: Пон 30 лис, 2020 15:50

Starikan

Я имел ввиду контроль других параметров, а не самого уровня вит.Д.

Так как пугают в инструкции, что при длительном применении препарата изменяется баланс каких-то, не помню, то ли солей, то ли электролитов, который и нужно обязательно контролировать.



Но я в обед глотнул уже одну капсулу.

Чуть не удавился. Хотя проблем никогда с этим не имел.

Но капсула практически круглая, очень скользкая, мгновенно ныряет сама.

Желания повторить нет.

Производство Тева. Риб ячий жир. 500 мг.



Короче, куплю просто витамин Д.